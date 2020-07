Ordenan nuevo juicio para exjefes de Penales por uso ilegal de fondos

La Cámara Primero de lo Penal ordenó repetir el juicio contra Nelson Rauda y Rodil Hernández, exjefes de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) que fueron procesados por el uso ilegal de $208,393.19 de fondos de las tiendas penitenciarias.

La decisión de la Cámara la hizo pública ayer la Fiscalía General de la República (FGR) por medio de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

"La Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro resuelve, a raíz del recurso de apelación presentado por @FGR_SV, anular la sentencia absolutoria a favor de Rodil Hernández y Nelson Rauda, exdirectores de Centros Penales", escribió la Fiscalía.

Nelson Rauda, que dirigió Centros Penales entre el 7 de febrero de 2012 y el 31 de mayo de 2013; y Rodil Hernández, que estuvo al frente de la institución del 1.º de junio de 2013 al 31 de mayo de 2017, enfrentan la justicia salvadoreña por los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta, en el marco de la tregua entre pandillas.

La orden de los magistrados de la cámara, que anunció la Fiscalía ayer, es un revés para la decisión que tomó el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador el 24 de septiembre de 2019, cuando los jueces exoneraron de cargos a los dos exfuncionarios .

En ese entonces, los tres jueces del tribunal estuvieron de acuerdo en que la Fiscalía no presentó las pruebas necesarias para demostrar que los exdirectores de Centros Penales cometieron los delitos por los cuales los acusa la FGR.

El caso inició en mayo de 2017, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a los dos exfuncionarios de utilizar mal los recursos de las tiendas que funcionan al interior de las prisiones. El dinero recolectado en ellas, debe ingresar al erario público. En un principio, la acusación fijaba que el monto mal utilizaba alcanzaba los $5.6 millones, sin embargo, esa cantidad bajó considerablemente en la etapa de instrucción.

Según la fiscalía, una pericia contable sostiene que existieron irregularidades en la gestión de fondos entre 2012 y 2014. Las investigaciones señalan a Rodil por un monto de $ 121,238.69, mientras que Nelson es acusado por el mal uso de $87,154.50. Entre ambos hacen en total de $208,393.19.

La Fiscalía está segura que ha logrado certificar que ese dinero fue utilizado para beneficiar a las pandillas. De acuerdo con la acusación, el dinero sirvió para pagar servicios de inteligencia, sobresueldos, beneficios económicos a empleados penitenciarios y hasta para supuestamente entregar dinero a cabecillas de pandillas.

Sin embargo, los jueces que exoneraron a los exfuncionarios consideraron que no eran culpables de los cargos porque esos gastos no fueron ilegales, pues no existía un reglamento que regulara su uso.

La Cámara ha dicho que el juicio debe repetirse, tras la apelación de la Fiscalía. Y, además, ordenó que sea el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador el encargado de conocer el nuevo proceso.