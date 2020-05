Ordenan prisión a ligados a una red de extorsionistas

El Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador decidió ayer que 16 imputados permanezcan en prisión provisional mientras la Fiscalía General de la República (FGR) profundiza las investigaciones que los vinculan a una estructura de extorsionistas que operaba en la zona céntrica de la capital salvadoreña.

Ayer, el juzgado especializado realizó la audiencia de imposición de medidas contra la agrupación que, según la Fiscalía, está integrada por 47 imputados. Solo 24 acusados estuvieron presentes en la audiencia, de los cuales 16 van a seguir detenidos y cuatro van a enfrentar la etapa de ampliación de la investigación, denominada Instrucción, en libertad sin ninguna restricción.

Sin embargo, hay otros cuatro procesados que van a continuar la investigación también afuera de prisión, pero deben cumplir con restricciones como firmar cada cierto tiempo en el juzgado instructor a cargo del caso y tienen prohibido salir del país o cambiar de residencia, informó la unidad de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez.

En la audiencia no estuvieron presentes 23 vinculados a la supuesta red de extorsionistas: 11 porque todavía no son capturados por la Policía Nacional Civil (PNC) y 12 porque no fueron trasladados de los centros penales, donde ya estaban recluidos por otros delitos. Un vocero del juzgado dijo que la jueza va a dar la resolución contra esos imputados en los próximos días, aunque no definió fecha.

Según la Fiscalía, la red era comandada por una mujer, quien dictaba las órdenes de a qué personas se debían extorsionar. A las que se negaban, las asesinaban. Por eso el ministerio público acusa a los imputados por los delitos de extorsión, agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, aunque hay una mujer señalada de aborto.

La supuesta estructura delincuencial lograba recolectar hasta $9,000 producto de la extorsión, de acuerdo con la FGR. Son 288 víctimas, incluidos 155 comerciantes del centro capitalino, a quienes les exigían entre $150 y $200 cada mes.

Los imputados fueron detenidos en un operativo fiscal y policial realizado en algunos lugares de San Salvador. Otros cinco ligados a la red fueron puestos a disposición de un juzgado de menores de edad.