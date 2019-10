Ordenan prisión provisional para dos pandilleros acusados de secuestro de bus ruta 202 y violación de dos pasajeras

EL Juzgado de Paz de Coatepeque, en Santa Ana, decretó este viernes prisión provisional para los dos pandilleros acusados de privar de libertad a un grupo de pasajeros de la ruta 202 y de abusar sexualmente de dos mujeres que se transportaban en esa unidad de transporte.

Los dos acusados son Carlos Alberto Escobar Colindres, de 39 años, y Remberto Eugenio Rivas Mendoza, de 40, quienes, según la PNC, acumulan otras órdenes de captura. En total, suman 28 órdenes por 14 privaciones de libertad, 12 robos agravados y dos violaciones agravadas.

Ambos acusados permanecían detenidos desde agosto pasado en diferentes centros penales (San Miguel y Santa Ana) por otro caso relacionado con la violación de dos estudiantes en el municipio de Ciudad Arce, departamento de la Libertad, en julio de 2019.

De acuerdo con la Policía, los dos pandilleros fueron intimados por el caso del secuestro del bus gracias a que los 28 pasajeros, víctimas del ataque, los reconocieron como sus agresores.

El secuestro del bus de la 202, que hace su recorrido desde Ahuachapán a San Salvador y viceversa, ocurrió el pasado 28 de junio. En esa ocasión, según las investigaciones, Rivas Mendoza abordó la unidad de transporte en la zona franca American Park, en el municipio de Ciudad Arce. Luego se hizo pasar como pasajero, pero al llegar a la zona mencionada, ya en la jurisdicción de El Congo, sacó un arma de fuego y amenazó al conductor para que ingresara la unidad dentro de un cafetal, a la orilla de la carretera.

En esa zona, de acuerdo con la información oficial, lo estaba esperando el otro imputado, Escobar Colindres, quien portaba una escopeta, con la cual sometió a las víctimas para proceder a robarles. Posteriormente, señala la Fiscalía, cuando la mayoría de pasajeros habían logrado huir del lugar, tomaron a las dos mujeres, trabajadoras de una maquila, y procedieron a violarlas.

La Fiscalía informó que existen suficientes elementos de prueba contra los dos pandilleros para determinar su participación en los delitos que les imputan, señalando que serán presentados ante los tribunales correspondientes para que enfrenten el proceso judicial respectivo.

Los dos pandilleros fueron presentados luego de que las autoridades confirmaron en un primer momento la captura de otros dos hombres, quienes fueron señalados de participar en la privación de libertad de los pasajeros del autobús.

En esa ocasión, incluso el presidente Nayib Bukele ordenó que los dos detenidos fueran llevados al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca mientras eran procesados. Esto nunca sucedió, según fuentes judiciales.

"Malditos, vamos tras ellos, no se van a escapar. Y no me salgan con ser suaves, les va a caer todo el peso de la ley", tuiteó Bukele el día que se reportó el secuestro del bus.

Sin embargo, luego de iniciar el proceso judicial en el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana, el juez del caso ordenó que los capturados, reconocidos como Wílber Vladimir Vanegas Mazariego y Melvin Alexánder Martínez, solo fueran procesados por el delito de resistencia, ya que no se encontraron indicios suficientes para vincularlos al secuestro del autobús.

Como parte de las resoluciones emitidas en este caso, el juez dictaminó que ambos fueran procesados en libertad luego de que los expedientes judiciales llegaran a ese tribunal santaneco.