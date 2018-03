Ordenan recapturar a exfiscal y a Enrique Rais

Lee también

La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador ordenó la recaptura del empresario Enrique Rais y del ex fiscal general de la República Luis Martínez, así como la de otros cinco acusados de fabricar pruebas para afectar a dos personas en un proceso judicial.También deberán ser capturados el exjuez Romero Aurora Giammattei; Mauricio Antonio Álvarez, Wilfredo Ernesto Gutiérrez; Julio Arriaza y Hugo Blanco Rais. El 28 de agosto de 2016 todos fueron puestos en libertad por la exjueza Séptima de Paz de San Salvador Évelyn Jiménez, quien dijo que no existía “peligro de fuga” porque los imputados presentaron suficientes arraigos. Sin embargo, los magistrados de la cámara corrigieron la decisión de Jiménez ya que determinaron que este grupo tiene los ingresos económicos para abandonar el país.“Aunque han demostrado arraigos, también se encuentra presente la posibilidad de eludir esos arraigos porque tienen capacidad económica para eludir la justicia”, reza la resolución notificada ayer.Otro de los argumentos que señalaron los magistrados es la gravedad de la sanción por los delitos que supuestamente cometieron. Este es otro criterio válido para decretar la prisión preventiva, según el tribunal superior. “La gravedad de la sanción posiblemente esperada tiene mayor incidencia... En este caso, la elevación de las posibles sanciones eleva el riesgo de la evasión de la justicia”, argumentaron los magistrados.Según la Fiscalía General de la República (FGR), también son parte de esta estructura los abogados Héctor Francisco Grimmaldi, Luis Peña e Hilda Trigueros, pero la cámara confirmó las medidas sustitutivas para ellos.Los defensores de Rais habían presentado un recurso para que no fueran admitidas como pruebas las escuchas telefónicas que, según la fiscalía, revelaron que el abogado Gutiérrez negoció con el psicólogo de Medicina Legal Néstor Recinos Chicas, quien se encuentra prófugo, para elaborar un peritaje falso en favor de Rais.La cámara, sin embargo, declaró sin lugar la utilización de información de los audios debido a que los abogados no justificaron bajo argumentos objetivos que esa prueba es ilícita.Martínez está siendo procesado actualmente, en este caso, por los delitos de omisión de investigación y fraude procesal, mientras que Rais está siendo acusado de falsedad ideológica, fraude procesal y cohecho activo.El ex fiscal general también es procesado por divulgación de escuchas telefónicas con contenido de la vida privada del sacerdote Antonio Rodríguez.Claudia Herrera es una de las víctimas en este caso. Ella fue acusada de amenazar al empresario y al sobrino de este Hugo Blanco. Sin embargo, el Tribunal Tercero de Sentencia la sobreseyó.