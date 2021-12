Ordenan recapturar a exfuncionarios ligados al caso Asocambio

A pesar que la jueza Sexto de Paz de San Salvador decretó el pasado 15 de septiembre que los acusados de desviar fondos de tiendas penitenciarias de la Asociación Yo Cambio (Asocambio) debían enfrentar el proceso judicial en libertad, la Cámara Tercera de lo Penal revocó esa decisión y ordenó que los imputados sean detenidos nuevamente debido a un peligro de fuga.

En el proceso la Fiscalía acusa a 21 personas por los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad. Del total de imputados, nueve son ex funcionarios de los gobiernos del FMLN. Entre estos se encuentra el ex ministro de Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde; el exdirector de Centros Penales, Marco Tulio Lima; y el ex viceministro de Seguridad, Raúl Antonio López.

La Cámara en su resolución argumentó que existe un peligro de fuga de los imputados y que estos puedan obstaculizar la investigación si continúan en libertad.

Los magistrados señalan que al menos 15 de los procesados aún fungen como funcionarios o empleados públicos en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en la Policía Nacional Civil (PNC) y en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), y por el hecho de ser instituciones involucradas al momento de realizarse los hechos, puede existir un peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Añaden que los imputados pueden tener acceso a información que puede ser utilizada en la investigación y que de no ser detenidos estos pueden ocultar documentos, someter, intimidar o influir en futuros testigos.

"Se acredita el extremo del peligro de fuga y en consecuencia se considera que no existen garantías suficientes respecto a que los imputados se mantendrán sujetos al proceso penal en su contra y sobre todo que no interferirán en la tramitación del mismo", se lee en la resolución.

La decisión de la Cámara no tiene sentido para la defensa de los imputados, pues creen que no hay motivos para decretar la detención provisional.

"La Cámara se limitó a decir que les va a revocar la detención porque ellos trabajan en la policía y en instituciones públicas y van a entorpecer la investigación, sin acreditar de qué forma serán un obstáculo en la investigación. No hay ningún razonamiento jurídico apegado a derecho que acredite que de verdad van a entorpecer la investigación y ordena la captura de todos", dijo el abogado Gustavo Huezo.

Además, señala que la mayoría de imputados han estado cumpliendo las medidas decretadas por el Juzgado Sexto de Paz. Ahora será el Juzgado Segundo de Instrucción quien gire las órdenes de captura contra los imputados.