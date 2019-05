Ordenan sacerdote y lo envían a La Majada

El obispo de la Diócesis de Sonsonate, Constantino Barrera, y sacerdotes del departamento realizaron el sábado anterior la ordenación de Manuel Efraín Cruz Blanco, de 29 años, quien será asignado como vicario de la iglesia de Juayúa, y atenderá la parroquia del cantón San José La Majada, que está sin padre desde el 18 de mayo cuando fue asesinado el párroco José Cecilio Pérez Cruz.

Cruz Blanco será nombrado vicario en la iglesia Santa Lucía, de Juayúa, ya que el párroco de esa ciudad es Guillermo Pérez, a cargo de la iglesia Cristo Negro, de la misma ciudad.

La ordenación del nuevo religioso fue realizada en la iglesia San Miguel Arcángel, de la ciudad de Sonzacate, Sonsonate, adonde asistió parte de la comunidad de la iglesia Santa Lucía, de Juayúa, donde Cruz desarrolló su diaconado.

El vicario, originario del cantón Sabana San Juan Arriba, de Nahuizalco, fue acompañado en la ceremonia por familiares y sus padres, Alfonso Cruz Aguilar y Rosa Mélida Blanco.

"No crean que he subido una grada más, al contrario he bajado para estar con los que sufren", dijo el recién ordenado.

Inició su estudio en 2011 en el Seminario Introductorio Santiago Apóstol, en Jucuapa, Usulután. Entre 2012 y 2013 cursó Filosofía en el Seminario Santiago Apóstol, en Santiago de María, Usulután.

De 2014 a 2018 realizó los estudios de Teología en el Seminario Mayor San Óscar Arnulfo Romero, California, Usulután.

Su apostolado lo realizó en iglesias de los departamentos de Usulután y Sonsonate.

años tiene el vicario enviado a la iglesia en La Majada.