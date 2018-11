Organización de Estados Iberoamericanos presenta campaña “Porque soy joven”

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) lanzó ayer la campaña denominada "Porque soy joven", que busca minimizar la estigmatización de las juventudes y modificar la percepción negativa hacia los estudiantes.

La campaña se enmarca dentro del proyecto "Transformación del entorno escolar para el desarrollo integral y la promoción de la paz", que se ejecuta desde 2016.

"El llamado central de esta campaña exhorta a dejar de anteponer descalificaciones a las ideas, a dejar de ofenderse y recriminar a la otra persona sin asumir responsabilidades, a dejar de insistir en el pasado en vez de ponernos a proponer lo nuevo cultural y verdaderamente transformador", dijo Roberto Cuéllar, representante de la OEI.

El tiempo de duración de la campaña será de tres meses, difundida por medios digitales y acciones directas, entre las que está un encuentro con 500 jóvenes en un espacio para interaccionar el 15 de noviembre, que se realizará en el MARTE.

El público objetivo son personas adultas y jóvenes, y los mensajes que se difundirán tienen que ver con el reconocimiento de los derechos, los sueños, la dignidad, las capacidades y la identidad de los jóvenes.

"Es la misma sociedad adulta la que nos menosprecia, la que piensa que no podemos hacer nada. Es de ahí donde salieron las seis frases de la campaña, por las cuales vamos a luchar, porque no se nos reconocen los sueños, no se reconoce la dignidad y mucho menos se nos reconoce la capacidad de compromiso", dijo Tránsito Corena, estudiante que participó en los círculos para la formulación de la campaña.

Acompañan la iniciativa los ministerios de Educación (MINED) y de Cultura, el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), Plataforma Global de El Salvador y el Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI).

"Soy un fiel creyente del aporte que las juventudes han dado en este país: 60,000 jóvenes voluntarios han alfabetizado a este país", dijo Francisco Castaneda, viceministro de Educación.