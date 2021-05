Organizaciones LGTBI presentan reformas a la Constitución

El equipo ad hoc que estudia reformas a la Constitución informó haber recibido un conjunto de propuestas de parte de colectivos LGTBI. En total, según un comunicado emitido por dicha comisión, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, recibió de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH) y de la asociación Entre Amigos 22 propuestas de cambio a la carta magna.

Según el comunicado, entre las reformas sobresalen la hecha al artículo 3, donde proponen la siguiente redacción: "Todas las personas son iguales ante la ley y el Estado. Se prohíbe toda discriminación motivada por origen y prácticas étnicas, nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, edad...".

La presentación de dichas propuestas se da una semana después de que la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa, dominada por el partido de Gobierno, enviara al archivo varios proyectos de ley, entre los que estaba la Ley de Identidad de Género y la Ley por la Igualdad y la No Discriminación. Y cinco días después de que colectivos LGTBI protestaran frente a la Asamblea por dicha medida.

Por lo mismo, representantes de otras organizaciones del colectivo ven con recelo esas propuestas con las que se pretende dar una "supuesta ayuda al gremio".

Karla Guevara, del Colectivo Alejandría, recordó no solo que el presidente de la República, Nayib Bukele, aceptó en una entrevista con el rapero puertorriqueño, René Pérez, que "no apoyaba el matrimonio homosexual" sino también que al tomar posesión desapareció la Dirección de Diversidad Sexual. "Si un presidente de la República dice eso (del matrimonio homosexual), por qué ahora me van a decir que ellos son pro LGTBI (...) Para que el Estado reconozca derechos se necesita que las organizaciones de la sociedad civil negocien con el Estado, con el Gobierno, con la Asamblea y con el Órgano Judicial, pero eso no se hace porque el gobierno lo que hace es dividir a la sociedad civil y manda a llamar solo a los que son afín a ellos", dijo.

En ese sentido, pidieron una negociación con la Federación Salvadoreña LGTBI, que aglutina un total de 11 organizaciones. "El referente en temas de derechos LGTBI es la Federación, porque ahí están aglutinadas las múltiples voces y las múltiples identidades de orientaciones sexuales. Con ellos tenemos esa abogacía en favor de nuestros derechos. A la comunidad no nos consta que la nueva constitución que están planteando nos garantice que nos vamos a beneficiar, puede ser al contrario", concluyó Bianka Rodriguez, de COMCAVIS Trans.