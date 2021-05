Organizaciones califican decisión de USAID como un mensaje claro

Como un mensaje claro de parte de el gobierno de Estados Unidos a El Salvador, califican algunos miembros de las Organizaciones de la Sociedad Civil salvadoreña la decisión de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) de reorientar la asistencia que brinda a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y en su lugar trasladarla a grupos de la sociedad civil.

La determinación de USAID es una respuesta a los hechos ocurridos el pasado 1 de mayo, cuando la nueva Asamblea Legislativa, con mayoría oficialista, destituyó e impuso a 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y asimismo cuando destituyó al exfiscal general Raúl Melara.

"Es un mensaje bien contundente, al menos en tres niveles. Es enfatizar, recordar que la comunidad internacional no ha soltado el dedo del renglón, que sigue acompañando el proceso, que sigue preocupada por el golpe de Estado del 1 de mayo y que lo diga la agencia principal de cooperación de EUA es muy significativa y es en línea del rechazo expresado por la vicepresidenta Kamala Harris desde un inicio", expuso José Marinero, presidente de Fundación Democracia Transparencia Justicia (DTJ).

"El mensaje de no trabajar con la Corte Suprema de Justicia y Fiscal es significativo, porque dice que no van a trabajar con instituciones usurpadas. Y luego es un apoyo al trabajo de la sociedad civil. Decir que no voy a trabajar con esas instituciones, fiscal, sala, PNC y IAIP es decir que desconfía de ellos, pero si voy a trabajar con instituciones constituidas de manera legítima", agregó Marinero.

“Esto lo que muestra es que al Gobierno de EUA no le da confianza el Gobierno salvadoreño de cómo se manejan estos fondos y los resultados que obtengan”.



Eduardo Escobar, Director Ejecutivo Acción Ciudadana.

La Administradora de la Agencia, Samantha Power, expresó, en una declaración oficial que "este financiamiento ahora se utilizará para promover la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos en conjunto con la sociedad civil salvadoreña y organizaciones de derechos humanos (...) Estados Unidos sigue firmemente comprometido con el apoyo a la gobernabilidad democrática al colaborar con diversos sectores para mejorar las condiciones económicas y de seguridad".

Por su parte, Javier Castro, Director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES aseguró que la decisión de USAID es una consecuencia de la forma en la que el Gobierno liderado por Nayib Bukele está debilitando las relaciones con Estados Unidos.

"Se había mencionado que habrían respuestas a lo qué pasó el 1 de mayo y esto es una consecuencia de ello. Estamos viendo una de las consecuencias de cómo el Gobierno está dañando las relaciones con los Estados Unidos, uno de nuestros principales aliados y socios internacionales, debido al rompimiento del orden constitucional del 1 de mayo, que significó un atentado contra el Estado de derecho y el sistema democrático, violación a la independencia judicial, así como el debilitamiento de la lucha contra la corrupción que ha venido sucediendo en El Salvador", afirmó Castro.

“La reorientación que se hace para ser destinados a la sociedad civil, es una respuesta a los acontecimientos del 1 de mayo pasado”.



Javier Castro, Director Departamento de Estudios Legales de FUSADES.

Luego, Eduardo Escobar, Director Ejecutivo de Acción Ciudadana, mencionó que la reorientación de fondos es un respaldo al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, sobre las que el Gobierno , junto a la Asamblea, ha iniciado una campaña.

"Esto lo que muestra es que el Gobierno de Estados Unidos no le da confianza al Gobierno salvadoreño de cómo se manejan estos fondos y los resultados que obtengan. Además significa reconocer el importante trabajo de sociedad civil en el desarrollo de los pueblos, eso es sumamente importante porque USAID está dándole un respaldo político y económico a las organizaciones de sociedad civil viéndolos como socios estratégicos y confiables para desarrollar nuestra región", aseguró Escobar.

Congresistas

Pero no solo en El Salvador se dieron reacciones por el anuncio, puesto que dos congresistas de Estados Unidos, también avalaron la decisión.

Albio Sires, congresista demócrata, publicó en su cuenta de Twitter que "aplaude" la decisión de USAID "por que muestra que los dólares de los contribuyentes estadounidenses no se utilizarán para dar legitimidad a una toma ilegal de poder en El Salvador. Debemos trabajar con socios que quieran mejorar las condiciones de vida, no avanzar en una campaña de venganza política".

La también congresista demócrata, Norma Torres —quien en el pasado ha tenido algunos cruces de palabras con el presidente salvadoreño Nayib Bukele — escribió que su "postura al respecto es clara: ningún financiamiento parte de EEUU debe ir a los gobiernos que permiten la corrupción y debilitan la democracia. Estos fondos deben ser dados a los grupos de la sociedad civil que realmente ayudan al pueblo".