Organizaciones condenan autoritarismo en El Salvador

Pancartas que expresaban "Nayib golpista, no a la dictadura", "Ningún dictador borrará nuestra memoria", "En El Salvador Nuevas Ideas asesinó la democracia", cruces de madera pintadas de color negro y un ataúd que rezaba "Democracia asesinada" fueron utilizados ayer por organizaciones y movimientos que protestaron contra las acciones del Gobierno y el retroceso democrático en el país.

El Bloque de Resistencia y la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares denunciaron frente a la Asamblea Legislativa el golpe a la separación de poderes, la institucionalidad y el Estado de derecho que se consolidó el 9 de febrero de 2020, cuando el presidente Nayib Bukele se tomó el Legislativo acompañado de policías y militares.

Las organizaciones declararon de forma simbólica el 9 de febrero como "Día Nacional de la Lucha contra el Autoritarismo" y como una de las demostraciones "más representativas del grave retroceso democrático" que sufre El Salvador.

"No teníamos una democracia perfecta, estábamos en un proceso de construirla después de 12 años de conflicto armado. El país está amenazado, está en vilo de convertirse en una dictadura. El imponer un fiscal, una Sala de lo Constitucional, quitar los jueces, darle órdenes a la Asamblea Legislativa y al Órgano Judicial es un autoritarismo", argumentó Morena Murrillo, de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares.

Murillo hizo énfasis en la cooptación de las instituciones estatales por parte del Ejecutivo, entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Nacional Civil (PNC), el Órgano Judicial y otras instancias que debían ser independientes.

"No puede el presidente mandar en la Asamblea Legislativa, eso no lo permite la Constitución. No puede mandar en el Órgano Judicial por la independencia de poderes. Lo correcto es respetar la institucionalidad, respetar el Estado de derecho, las libertades y las decisiones de este pueblo salvadoreño", puntualizó.

Por su parte, Maricela Ramírez vocera del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, exigió al Estado salvadoreño que no siga vulnerándose la democracia, que pare la persecución de la oposición y la persecución política.

"Declaramos este día (9 de febrero) como un día nefasto, donde arranca ese asesinato a la pobre democracia de la que se logró sentar las bases con la firma de la paz", denunció Ramírez.

Otras organizaciones como FUNDE, Acción Ciudadana y Fundación DTJ también se pronunciaron y denominaron la fecha como "un episodio de abuso de poder político e impunidad".

Criticaron la concentración de poder del Gobierno central y local, así como la intención de querer perpetuarse en el poder, pese a que vulnera la Constitución. Añadieron que a partir del 9F "el autoritarismo completó su golpe de Estado contra la justicia independiente".

Nombramiento. Ayer los protestantes nombraron el 9 de febrero como el “Día Nacional de la Lucha contra el Autoritarismo”, en alusión al gobierno actual.