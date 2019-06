Organizaciones piden se destituya a director ejecutivo del IAIP

La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (FUSADES) y la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), las cuales forman el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, lamentaron la designación de Javier Portillo Solano como director ejecutivo del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), luego de haber sido señalado como la persona que ocultó, desde la extinta Secretaría de Transparencia, información sobre viajes, viáticos y gastos de publicidad durante el período del expresidente Mauricio Funes, quien se encuentra en Nicaragua y es requerido por la justicia salvadoreña, ya que se le acusa de sustraer $351 millones de los fondos públicos.

Las instituciones solicitan, en una postura oficial, que se designe a otra persona en el cargo del IAIP y que esta "tenga un inequívoco e incuestionable compromiso con el derecho a la información pública", según señaló el consorcio.

"Expresamos nuestra preocupación por el nombramiento del nuevo director ejecutivo del Instituto de Acceso a la Información Pública, y pedimos se realice un nuevo proceso para que la persona designada tenga un inequívoco e incuestionable compromiso con el derecho de acceso a la información pública", expresa el comunicado emitido.

Sobre Portillo Solano, además, pesa una inhabilitación como notario por un período de tres años, la cual inició el 10 de abril de 2018 y que se extiende hasta el 10 de abril de 2021. Dicha sanción fue impuesta por la Corte Suprema de Justicia.

Según FUNDE, Portillo fue la persona que rechazó la solicitud que hizo el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) para transparentar los gastos de publicidad y viajes del expresidente Funes, y quien defendió no revelar dicha información así como el que no se permitiera ingreso de terceros a los juicios orales por la no entrega de la información.

"Mantener en el cargo de Director Ejecutivo del @iaip_elsalvador a una persona que no ha demostrado compromiso por defender el Derecho de Acceso a la Información Pública, sin duda afectará la credibilidad y la confianza en el Instituto", agregó en sus redes sociales FUNDE, organización que además es el capítulo local de Transparencia Internacional.

Javier Portillo Solano fue contratado en el IAIP el pasado 1.º de junio.