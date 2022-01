Organizaciones rechazan derogación de la conmemoración de los Acuerdos de Paz

Diferentes movimientos sociales se reunieron este viernes en la Plaza Gerardo Barrios, en el centro de San Salvador, para pronunciarse en contra de la derogatoria del decreto legislativo que designó al 16 de enero como el Día de la Conmemoración de los Acuerdos de Paz.

La Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, derogó el martes el decreto legislativo promulgado en 1993 y en su lugar declaró el 16 de enero como Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado.

La decisión está en sintonía con el discurso que ha manejado Nayib Bukele sobre los Acuerdos de Paz, un proceso histórico que califica de "farsa". También ha utilizado el mismo calificativo para referirse a los 12 años de guerra que vivió El Salvador de 1980 a 1992 y que dejaron más de 75,000 muertos.

Verónica Guerra, de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, afirmó que la “narrativa montada por el gobierno salvadoreño del presidente Nayib Bukele, de decir que los Acuerdos de Paz fueron un error, es invisibilizar todo un proceso de lucha, esta historia de nuestro país”.

Las organizaciones instaron a la ciudadanía a unirse a la marcha de este domingo para conmemorar los Acuerdos. Las concentraciones iniciarán a las 8:30 de la mañana en el Parque Cuscatlán y en las inmediaciones del Instituto Nacional de los Deportes (INDES). Desde ahí marcharán hacia la Plaza Cívica, donde se realizará un evento político-cultural.

Sonia Urrutia, representante de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, indicó que los Acuerdos de Paz permitieron iniciar el proceso de democratización del Estado y la sociedad.

Agregó que “marchar es un derecho, no importa la ideología que sea o bandera política que tenga”. Indicó que la actividad no está vinculada con ningún partido político y si bien los dirigentes de dichos institutos tienen el derecho a marchar, "no vamos a permitir que algunos de sus dirigentes desnaturalicen las acciones del 16 de enero”.

“Queremos aclarar que la concentración del 16 de enero es del pueblo y sus organizaciones sociales y populares, personas organizadas y personas que se suman de carácter individual porque se ven amenazadas por las conquistas que se han perdido con este Gobierno”, dijo.