Organizaciones rechazan reunirse con equipo ad hoc para conocer proyecto de reformas

Varias organizaciones de la sociedad civil rechazaron reunirse con el Equipo Ad Hoc para el estudio y propuestas de reforma a la Constitución de la República para la presentación del proyecto de reformas que realizaron, ya que consideran que dicho proceso se "preparó con poca transparencia y sin una verdadera participación de la sociedad...Además, toda la reforma está sujeta a la aprobación exclusiva del presidente", dicta el comunicado.

Además, consideran que fue un proyecto impuesto desde Casa Presidencial (CAPRES), y desconfían de quienes quieren reformar la Constitución por las acciones que tomó el Órgano Ejecutivo el 9 de febrero cuando invadió con militares el Salón Azul, la destitución de magistrados y fiscal general el 1 de mayo y la imposición del bitcóin en junio.

Aseguran que no es encesario reformar la Constitución para los cambios que han realizado en dicho proyecto, y que muchos están en la jurisprudencia y que varios pueden darse mediante reformas legislativas. Enfatizaron que antes de las reformas es necesario que existan condiciones democráticas, y que debe restablecerse el orden constitucional que fue roto por el golpe de estado del 1 de mayo.

Denunciaron que el Gobierno pretende reformar una cláusula pétrea que es la de la alternabilidad para la reelección presidencial, que no puede reducirse de dos periodos, ya que ya existe jurisprudencia constitucional al respecto, pero que en las reformas lo reducen a un periodo.

Manifestaron que no se reunirán hasta que haya condiciones democráticas y que no exista el riesgo de que su participación "se use solo para dar una apariencia de legitimidad a un proceso que no la tiene".

Firman el comunicado Fespad, Fudecso, Acción Ciudadana, Fundación DTJ, CEJ, Fusades, IIDC, Anep y Funde.