Organizaciones se solidarizan con El Salvador

Setenta organizaciones internacionales firmaron y publicaron un comunicado en el que se pronunciaron sobre la situación que vive en El Salvador, abarcando la ola de asesinatos del pasado fin de semana, para solidarizarse con las familias de las víctimas; y el actual régimen de excepción, para señalar los riesgos que este implica, dados los abusos del gobierno de Nayib Bukele.

Organizaciones como WOLA, Fundación para el Debido Proceso, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES), Impunity Watch, Seattle International Foundation, entre otras, son parte de las firmantes.

En este, las organizaciones señalan, primero, su solidaridad con las familias de las víctimas de los homicidios del fin de semana. "Manifestamos nuestro rechazo a esta situación y nos solidarizamos con las familias víctimas y comunidades y con toda la población que sufre esta criminalidad. Reafirmamos su derecho a vivir en paz y libres de violencia", apuntan.

Luego, las organizaciones hacen un punteo sobre el régimen aprobado por la Asamblea oficialista, y mencionan como "en el contexto actual que se vive en el país, caracterizado por el abuso de poder, uso excesivo de la fuerza por agentes policiales, acoso y vigilancia digital a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, esta medida supone una amenaza desproporcionada para la protección y goce de las libertades fundamentales".

Luego, las organizaciones también cuestionaron como en medio de la crisis por el alza de homicidios, el gobierno de Nayib Bukele ha optado por atacar a organizaciones defensoras de derechos humanos. "Este tipo de acciones reducen los espacios de diálogo y obstaculizan el trabajo de las personas defensoras por el desarrollo y bienestar de la sociedad".