Organizaciones se solidarizan con familiares de víctimas de homicidios y con víctimas de abusos por régimen de excepción

Setenta organizaciones internacionales firmaron y publicaron un comunicado en el que se pronunciaron sobre la situación que vive en El Salvador, abarcando la ola de asesinatos del pasado fin de semana, para solidarizarse con las familias de las víctimas; y el actual régimen de excepción, para señalar los riesgos que este implica, dados los abusos del gobierno de Nayib Bukele.

Organizaciones como WOLA, Fundación para el Debido Proceso, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES), Impunity Watch, Seattle International Foundation, entre otras, son parte de las firmantes del pronunciamiento.

���� #RegimendeExcepcion en #ElSalvador es tan amplio que permite abusos de #DDHH. Criminalizar desde el Estado al que piensa distinto solo agrava la situación.



Lee el comunicado que 70 organizaciones internacionales firmamos: https://t.co/Q1DTTwA5tx pic.twitter.com/7WhPkBBRRj — Due Process of Law Foundation (@DPLF_info) March 31, 2022

En este, las organizaciones señalan, primero, su solidaridad con las familias de las víctimas de los homicidios del pasado fin de semana. “Manifestamos nuestro rechazo a esta situación y nos solidarizamos con las familias víctimas y comunidades y con toda la población que sufre esta criminalidad. Reafirmamos su derecho a vivir en paz y libres de violencia”, apuntan.

Luego, las organizaciones hacen un punteo sobre el régimen aprobado por la Asamblea oficialista, y mencionan como “en el contexto actual que se vive en el país, caracterizado por el abuso de poder, uso excesivo de la fuerza por agentes policiales, acoso y vigilancia digital a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, esta medida supone una amenaza desproporcionada para la protección y goce de las libertades fundamentales”.

Asimismo, el pronunciamiento indica como si bien la Constitución de la República reconoce el uso de estados de excepción, pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha sentado precedente al indicar que un alza en la criminalidad, aunque pueda ser una emergencia, no encaja en los supuestos para justificar la aprobación de los mismos.

“A pesar de la necesidad de generar un debate público sobre la actual situación de seguridad ciudadana, el gobierno de El Salvador ha emprendido una campaña mediática en contra de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo el hostigamiento directo desde las redes del propio presidente Nayib Bukele. Este tipo de acciones reducen los espacios de diálogo y obstaculizan el trabajo de las personas defensoras por el desarrollo y bienestar de la sociedad. Históricamente, las organizaciones internacionales que han trabajado sobre El Salvador han acompañado a víctimas de violaciones de derechos humanos y han colaborado de manera constante con propuestas para mejorar políticas públicas en favor de las y los salvadoreños”, apunta el comunicado.

Luego, este cierra instando a la comunidad internacional a mantenerse alerta y vigilante de la situación en el país, debido a los peligros provocados por las medidas aprobadas por la Asamblea oficialista: “detenciones masivas a jóvenes en situación de vulnerabilidad que no están sujetas a control judicial, registros indiscriminados a población en situación de pobreza y aislamiento e incomunicación indefinida de personas privadas de libertad, así como restricciones indebidas a sus derechos a la alimentación y salud”; al mismo tiempo que pide al gobierno de El Salvador a cumplir con compromisos internacionales en materia de derechos humanos.



�� 80+ personas fueron asesinadas en #ElSalvador este fin de semana, por lo que el Pres. Bukele decretó un #RegimendeExcepcion que suspende algunos derechos constitucionales



��Lee lo que han dicho 70 orgs internacionales:https://t.co/sBd1GLctJA — WOLA (@WOLA_org) March 31, 2022