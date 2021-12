Organizaciones señalan ineficacia de la FGR y GOES en casos de corrupción de Osiris y Sliptone

Diferentes representantes de organizaciones consideran que la Fiscalía y el Gobierno deberían actuar por la reciente publicación que realizó la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro que señala de actos de corrupción a los funcionarios del actual Gobierno, Osiris Luna director general de Centros Penales y Carlos Marroquín, director de Tejido Social.

Aunque están seguros que la Fiscalía General de la República (FGR) no realizará las investigaciones respectivas y el Gobierno de El Salvador (GOES) no va a destituir a ambos funcionarios, reconocen que es un avance internacional en el reconocimiento de la corrupción y criminalización que el actual gobierno mantiene con las pandillas del país.

Eduardo Escobar de Acción Ciudadana manifestó que este anuncio de Estados Unidos es positivo aunque no sorprende, ya que investigaciones periodísticas ya habían hecho público estos actos de corrupción.

“Lo que se esperaría es que la FGR inicie la investigación respectiva para determinar las responsabilidades de esta relación gobierno-pandilla, y judicializar los casos contra cualquier funcionario que esté involucrado en este. Además que el Gobierno separe de su cargo a estos funcionarios”, señaló.

Dijo que eran acciones necesarias ya que a simple vista se que estos funcionarios están vinculados a ilícitos y que se aclare la relación que tiene el Gobierno con las pandillas.

De igual forma opinó David Morales de CRISTOSAL, quien manifestó que esta develación “no es una sorpresa, pero sí que está dejando en evidencia el alto nivel de infiltración de la criminalidad organizada en las estructuras del gobierno”.

A José Marinero, presidente de la Fundación DTJ no le sorprendió tampoco el anuncio y mucho menos la reacción que han tenido los funcionarios y el propio presidente en respuesta a las sanciones, ya que es predecible, dijo, que atacan al mensajero, se autoprotegen y entierran cualquier posibilidad que se investiguen y sancionen con leyes salvadoreñas a los involucrados, ya que “la Fiscalía y la justicia están al servicio del poder político”.

“Las sanciones financieras impuestas a los funcionarios los convierten a ellos en unos parias, unos apestados, prácticamente del sistema financiero global, pero el que permanezcan en el cargo -tolerados y a todas luces protegidos por el gobierno de Bukele- también convierte a ese gobierno en un apestado internacional”, aseveró.

Para Marinero, Estados Unidos ha mandado un mensaje claro, “no confiamos en el gobierno de Bukele y continuaremos aislándolo mientras no demuestre un compromiso en la lucha contra la corrupción pero sobre todo con la democracia”, aseguró.

Según Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), en esta decisión que es exclusiva del país norteamericano, solo participan el Secretario de Estado, el Fiscal General y el Secretario del Tesoro.

“La principal consecuencia, es evidente, será el impacto de las relaciones con el principal socio económico y de cooperación internacional del país. Sí esa relación se ve afectada, se afecta a la población por lógica”, aseguró.

Aunque aclaró que las consecuencias legales solo son para los que aparecen en la lista de sancionados.