Organizaciones señalan retrocesos en materia medioambiental

Un grupo de organizaciones dedicadas a promover la protección del medioambiente denunciaron retrocesos en justicia ambiental durante 2021 y expresaron su preocupación por algunas decisiones del Gobierno.

La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), la Mesa por la Sustentabilidad del Agua y el Medio Ambiente de Ahuachapán y la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO) presentaron un recuento de los sucesos en la gestión pública ambiental durante 2021, en el que señalan diferentes iniciativas del Gobierno de afectan al medio ambiente.

Las organizaciones señalaron como retroceso el estancamiento en la aprobación de la ley de aguas. La comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa que tiene a su cargo estudiar la normativa no se ha reunido desde el 21 de octubre.

Solo ha quedado pendiente acordar el nombre de la ley y los considerandos, pero Nuevas Ideas, quien preside la comisión, no ha explicado hasta la fecha por qué no ha vuelto a convocar. No obstante, Luis González, de la UNES, dijo que el articulado aprobado para la Ley de Recursos Hídricos propiciaba un "esquema privatizador".

Las organizaciones también lamentaron las reformas al Código de Salud, donde se anulan los permiso ambientales que otorgaba el Ministerio de Salud (MINSAL); la aprobación de la Ley Bitcóin, por los impactos ambientales que representa la minería del criptoactivo; la Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales, que permitirá expropiaciones de tierra; y la creación de la nueva Dirección de Energía, Minas e Hidrocarburos.

También señalaron retrocesos en derechos al agua de calidad, al tiempo que expresaron su preocupación por la pérdida de biodiversidad y bosques que está ocasionando el cambio climático.

Andrea Padilla, de la UNES, expuso que se está profundizando la crisis ambinetal en la zona sur de Ahuachapán, principalmente por el cambio de uso de suelos para el monocultivo de caña de azúcar, que implica deforestación, uso de agrotóxicos, extracción de grandes cantidades de agua.

También denunciaron basureros ilegales, que se han propagado en la zona agudizando los niveles de contaminación en suelos, ríos y manglares. “Es una realidad cada vez más frecuente. Esto también es preocupante porque visibiliza no solo la falta de monitoreo que ya señalamos, porque no hay presencia de las autoridades locales; pero tampoco de los ministerios que deberían estar velando porque estas prácticas no se realicen, como el Ministerio de de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Agricultura y Ganadería", sostuvo.

Por su parte, la representante de la MESUTSO, Sofía Morán, indicó su preocupación por la falta de medidas de protección para el río Sensunapán, que también es lugar de varios sitios sagrados para la población indígena de la zona.

Morán explicó que las medidas cautelares dictaminadas en junio pasado por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia vencieron, sin que el MARN, el MINSAL y el Ministerio de Cultura cumplieran con ellas.

En el río Sensunapán, que según las organizaciones se encuentra en estrés hídrico, se está planeando la construcción de una octava presa hidroeléctrica. Las comunidades temen que el proyecto vulnere su derecho al agua.

Las organizaciones exigieron al Estado políticas públicas para la protección del medioambiente y los ecosistemas, priorizando a las comunidades que son las más afectadas por los impactos del cambio climático.