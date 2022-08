Organizaciones urgen archivar ley de agentes extranjeros

Presidente de Asamblea dijo que ya no se cobrará impuesto del 40% a donaciones. No es suficiente, advierten oenegés.

Después que el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró que el oficialismo no está dispuesto a archivar la ley de agentes extranjeros, organizaciones de la sociedad civil temen que la iniciativa cobre fuerza y urgen que el dictamen, listo desde noviembre de 2021, sea desechado definitivamente.

"No, no estamos dispuestos a archivarla, eso todavía está en discusión, está todavía abierto. No es algo que lo hemos definido", respondió Castro a periodistas el pasado 6 de agosto. Han pasado casi nueve meses desde que se dictaminó esta ley, pero no ha sido aprobada en el pleno, después que se declarara "en pausa" dentro de la Asamblea, tras el descontento de la comunidad internacional.

La iniciativa impulsada por el oficialismo implica la creación de un registro de organizaciones cuyas actividades en El Salvador "respondan o sean financiadas directa o indirectamente por un extranjero", y crea un impuesto del 40 % al financiamiento que reciban las organizaciones de la sociedad civil.

Loyda Robles, directora de Fortalecimiento a la Institucionalidad del Estado de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), considera que esta ley constituye una acción "para acallar las voces disidentes al discurso oficialista", y representa un "ahogo financiero" para las organizaciones que buscan defender los derechos humanos.

Aunque Castro adelantó que el oficialismo desistió del impuesto contra organizaciones, Robles advierte que esto "no es suficiente" pues hay otras implicaciones, como el cierre de organizaciones por las elevadas multas, por no obtener su personería jurídica ante las nuevas instancias que crea la ley, y hasta penas de prisión a defensores.

El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, considera que el Gobierno "tiene otras prioridades y puntos de interés" fuera de la ley de agentes extranjeros. Sin embargo, urgió a descartar esta normativa por ser "nociva para el país en términos generales, por afectar a las comunidades y el derecho a la libre organización".