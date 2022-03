Organizador de los necrotours en "Los Ilustres" denuncia que la alcaldía capitalina le impide continuar con los recorridos

Desde marzo del año 2020, cuando se cerró toda actividad en El Salvador por la situación sanitaria relacionada a la pandemia de covid-19, hasta marzo del presente año, el guía emprendedor Erick Racso perdió la oportunidad de continuar con sus tours de necroturismo en el cementerio de Los Ilustres de San Salvador.



Asegura que ha realizado todo tipo de peticiones a la Alcaldía de San Salvador para que le permitan volver a organizar los recorridos, pero se la han negado. "Primero me dijeron que era por el tema covid-19, luego me mencionaron al Ministerio de Salud, pero la verdad es que ellos como alcaldía sí los están organizando desde noviembre (2021)", comentó.

Racso dice no tener una explicación clara por la que le niegan el acceso. Asegura ser pionero en realizar esa actividad para cual, dice, recibió capacitaciones en años anteriores. Explica que nunca tuvo problemas ni causó deterioro alguno en el lugar. Todo lo que hicieron, asegura, fue acercar a la gente a conocer esa parte de la historia de El Salvador.

"Para mí, el cementerio de Los Ilustres no es solo un trabajo, es parte de mi vida, es conocer la cultura de este país. Sé que no a todos los que van (a los tours) les interesa la cultura; hay algunos que les atrae el hecho de ir en la noche a un cementerio, otros por ir a tomarse la foto, otros por ver si los asustan, pero hay un grupo al que sí le interesa la cultura", agregó.

Considera que el hecho de que la alcaldía acapare completamente la actividad en el lugar es "desleal". Según él, ha pedido audiencia con el encargado del área de cultura de la alcaldía, Juan Carlos Turcios, pero no lo atiende. "Él me conoce, sabe cómo trabajo, incluso antes de estar en ese puesto fue a uno de mis tour y hasta me felicitó. Lo he ido a buscar para hablar con él y no me ha dado audiencia", aseguró.

Racso explicó que los tours eran una fuente de empleo para él pero también para otras personas como fotógrafos y malabaristas, a quienes contrataba para dar un servicio más completo.

A su criterio, como trabajador tiene derecho tanto al trabajo como a tener acceso a la cultura. "No quiero que los seguidores me ataquen, pero prefiero que me ataquen a quedarme callado, esto es mi vida", apuntó.



La Prensa Gráfica llamó por teléfono en cuatro ocasiones para tratar de obtener la versión del área de cultura de la alcaldía capitalina. En dos oportunidades la persona que atendió aseguró que trasladaría el mensaje y pidió que se dejará un número telefónico de contacto. La llamada no fue correspondida en ninguna ocasión.

La tarde de este miércoles, en un intento más por obtener la versión institucional sobre la denuncia, la respuesta fue que se hiciera la solicitud por escrito y se llevaría a las oficinas ubicadas en el cementerio La Bermeja, en el bulevar Venezuela.