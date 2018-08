Órgano Ejecutivo no para de gastar en salarios

El gasto en el rubro de remuneraciones de 23 instituciones del Órgano Ejecutivo aumentó $192 millones entre 2014 y lo proyectado para 2018, es decir, durante la gestión del presidente de la república por el FMLN Salvador Sánchez Cerén.

Los presupuestos ejecutados indican que el ejercicio fiscal 2014 cerró con un gasto de $1,380.2 millones en planillas de empleados del gobierno central, excluyendo a los órganos Legislativo y Judicial; mientras que los presupuestos aprobados para 2018 proyectan un monto de $1,572.2 millones.

En total, las 23 instituciones (ver gráfica) del Ejecutivo tuvieron presupuestos que sumaron $17,189.6 millones, de dicho monto el gasto en salarios es de $7,431.7 millones. Las instituciones con los gastos más grandes en remuneraciones de empleados públicos son Salud, Educación, Seguridad y Defensa.

En 2014, el Ministerio de Salud tuvo un presupuesto de $555 millones, de ese monto gastó $154.8 millones en remuneraciones. Para 2018, el presupuesto es de $622.4 millones, y el monto de remuneraciones, de $197 millones.

Educación ejecutó un presupuesto de $874.9 millones, de los cuales $590.9 millones se destinaron a remuneraciones. Para funcionar este año tienen $940.4 millones, pero de esos proyectaron usar $636.7 millones.

El Ministerio de Seguridad tuvo un presupuesto de $357.9 millones en 2014 y gastó $238.3 millones en remuneraciones. Este año la Asamblea Legislativa le aprobó $416.6 millones, de estos, $297 millones serán para remuneraciones.

El Ministerio de la Defensa usó $155.4 millones en 2014, de los cuales, $121.5 millones fueron para remuneraciones de empleados. Este año tiene aprobado un presupuesto de $141.1 millones, las remuneraciones las bajaron a $116.3 millones. El gasto en remuneraciones en la mayoría de las instituciones representa la mitad de sus presupuestos, según las ejecuciones presupuestarias que se encuentran en el portal de transparencia fiscal del Ministerio de Hacienda.

El economista y asesor de ARENA Rafael Lemus explicó que el Gobierno ha incrementado las contrataciones en las diferentes carteras a pesar de la situación fiscal. A su juicio, es una decisión política "perversa" en contra de la población, porque en los últimos años el Gobierno ha venido quitando subsidios y aumentando plazas. "Ese trueque de los recursos escasos los está destinando a remuneraciones que ellos están contratando y a cambio prefiere sacrificar los subsidios de la población", indicó.

Lemus dijo que pese al aumento en gasto de personal, la población no percibe buenos servicios en las instituciones. "¿Educación ha mejorado la calidad?, no; ¿salud ha mejorado la calidad?, no; ¿seguridad ha mejorado la calidad?, ni siquiera la administración de justicia ha mejorado. Entonces la población ha estado sacrificada a más impuestos, pero a cambio no recibe mejor calidad", dijo.

"Le voy a poner un caso concreto: si usted a los docentes les está pagando más cada año y esos docentes no cambian sus métodos de trabajo, entonces no hay una mejora en calidad y usted está pagando más por el mismo servicio o está pagando más por un peor servicio", ejemplificó.

Carlos Pérez, investigador del Área Macroeconomía y Desarrollo de FUNDE, explicó que el gasto de remuneraciones de este gobierno ha sido menor en comparación con la gestión de Funes, pero siempre ha crecido.

Indicó que las razones por la que no se detiene el gasto de salarios es por el pago del escalafón en salud y policía. Además, han hecho reclasificación de empleados y cada año se les aumenta el sueldo.

El Ministerio de Hacienda gastó un presupuesto de $81.5 millones en 2014, de esos, $47 millones fueron para remuneraciones. Para 2018, su presupuesto aprobado es de "2,139.4 millones, de esos, $58.6 millones serán para pagos de empleados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo un gasto total de $41.7 millones y las remuneraciones ascendieron a $26.7 millones. Para 2018 el presupuesto es de $41.9 millones y las remuneraciones subieron a $28.3 millones.

Casa Presidencial reportó un gasto de $33 millones en 2014, para 2018 presupuesta $40.7 millones. La Corte de Cuentas de la República gastó $29 millones y para 2018 proyecta $31.7 millones.

Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2016 indicó que el gasto del gobierno general incrementó durante la última década hasta alcanzar alrededor de 21 % del PIB.

Señaló que tanto el gobierno central como el resto del gobierno general han incrementado su gasto como proporción del PIB (ver gráfico 2). Explica que dicha evolución se debió a un aumento en el gasto corriente, en concreto, a las remuneraciones. Asegura que el gasto corriente y las remuneraciones acaparan la mayoría de los recursos y limitan la inversión.

Se refleja el gasto en el pago de salarios de empleados de 23 instituciones del Órgano Ejecutivo. En la tabla se excluye el gasto en remuneraciones de la Asamblea Legislativa y del Órgano Judicial.