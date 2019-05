Oriente tuvo la mitad de las muertes violentas de la jornada

Un hombre que no pudo ser identificado, ya que no portaba documentos personales y a la escena no llegaron familiares, fue asesinado el viernes por la noche en el cantón Las Peñitas, municipio de Uluazapa, San Miguel, informó el oficial de turno de la Policía Nacional Civil (PNC) de la delegación migueleña.

La fuente policial detalló que el homicidio ocurrió a las 8:15 de la noche, pero los pobladores informaron al Sistema de Emergencias 911 ayer a las 5 de la mañana.

"Los vecinos escucharon varios disparos a eso de las 8:15, pero por temor ya nadie salió de sus viviendas. Fue hasta hoy (ayer) que los automovilistas y transeúntes nos llamaron para decirnos que por la calle había un cuerpo, y que al parecer se trataba de un homicidio. Debido a los disparos no sabría decir cuántos años tenía", informó la Policía.

Detalló, además, que el hombre tenía en su brazo derecho un tatuaje artístico y se encontraba atado de manos y pies. En la escena, las autoridades encontraron 14 casquillos de arma de fuego calibre 9 milímetros, por lo que sospechan que más de dos personas se encargaron de darle muerte.

La PNC informó que el hombre fue privado de libertad y llevado a la zona. "Por lo menos en ese sector nadie lo conoce. A él seguramente lo privaron de libertad", comentó el oficial.

En el cantón El Potrerillo, municipio de Alegría, Usulután, hallaron un cadáver en estado de putrefacción. De acuerdo con la Policía, la víctima tenía entre 40 y 45 años; se desconoce, sin embargo, qué arma usaron para asesinarlo.

Mientras que en cantón Condadillo, municipio de Estanzuela, Usulután, fue asesinado José Víctor Cedillo Ostorga, de 22 años, quien, según la PNC, era miembro de una pandilla que delinque en la zona.

El oficial de turno de la Policía de la delegación usuluteca informó que Cedillo fue interceptado por un grupo de hombres que vestían ropas oscuras y gorros pasamontañas.

"Por el momento, sospechamos que fue asesinado por rencillas entre pandillas. Sin embargo, se está investigando si había recibido amenazas de muerte o si tenía problemas", informó.

En tanto, en un predio baldío del cantón Sunsulaca, municipio de Cacaopera, Morazán, encontraron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición. Las autoridades informaron que la víctima no pudo ser identificada, ya que no le encontraron documentos personales y su rostro había sido devorado por los animales. El cuerpo tenía lesiones producidas con arma blanca en la cabeza y espalda.

La PNC también reportó dos escenas de homicidio en Cuscatlán. La primera, en el sector Luz del Mundo en el caserío Zacamil del cantón El Espino en el municipio de San Pedro Perulapán y la segunda víctima, identificada como Héctor Olano, fue localizada en el cantón San Agustín, del municipio de San Ramón.

Otra víctima fue localizada, según PNC, en la finca San José, El Volcán, en el municipio de Colón, en La Libertad. Horas antes, la FGR reportó el homicidio de un hombre en lotificación Los Almendros 3, cantón Cruz Grande, municipio de Izalco, Sonsonate.