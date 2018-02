Ortiz: FMLN debe de transparentar internas para presidencia 2019

Transparencia y participación. Eso es lo que el vicepresidente de la república, Óscar Samuel Ortiz, le pide a su partido FMLN de cara al proceso interno para elegir al candidato que competirá bajo la bandera efemelenista para las elecciones presidenciales del próximo año.

“En el caso del FMLN no tengo ninguna duda de que tenemos que desarrollar un ejercicio democrático lo más abierto posible, lo más transparente, lo más participativo porque eso es la nueva demanda que tiene el país”, dijo ayer Ortiz.

El vicepresidente reiteró el llamado a la dirigencia de su partido, pese a que la cúpula del FMLN ya hizo pública varias veces su preferencia por el exministro de Obras Públicas Gerson Martínez para que compita por la Presidencia de la República el próximo año.

“Que podrá haber otros candidatos, pues posiblemente se podrá inscribir tal como lo ha dicho Óscar Ortiz. Nosotros, de hecho, no vamos a, no podemos, la ley no nos impide a nosotros decirle a Óscar o decirle a otro (aspirante): ‘Mirá, no te vas a poder inscribir’”, dijo a principios de este mes el secretario general del FMLN, Medardo González.

Ortiz, sin embargo, reiteró ayer que este no es el momento para hablar del tema porque “todos los esfuerzos y toda la energía hay que concentrarlos por buscar los mejores resultados en lo que está por suceder el 4 de marzo”, fecha en que se elegirá a 84 diputados propietarios y suplentes y 262 alcaldes.

“Lo mejor sería que nuestra dirección se concentre en las elecciones municipales y legislativas. Habrá tiempo después de esas elecciones de hablar del tema interno ”, agregó.

Sin embargo, Ortiz dijo que debe de haber transparencia y participación, tal como lo debe hacer “un partido político moderno que se corresponde con las nuevas demandas de la población salvadoreña”. La frase suena a reclamo para la cúpula del Frente, que ha dejado en claro su preferencia por el exministro, quien renunció al cargo a finales del año pasado.

La diplomacia de Ortiz para reclamarle a su partido un espacio para participar por la presidencia podría terminar el 4 de marzo. “Después de la elección de diputados y alcaldes vamos a profundizar en relación con nuestra posición y visión sobre el proceso interno del FMLN”, reiteró.