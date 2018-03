Ortiz admite que presupuesto está desfinanciado

Lee también

El presupuesto de la nación para 2017 aún no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa, y carece de apoyo político porque los diputados afirman que está desfinanciado: no se han incluido todos los gastos que el Gobierno tiene que hacer a lo largo del año.Óscar Ortiz, vicepresidente de la República, admitió que el plan de gastos no está completo, sin embargo, consideró que esto no viola la Ley de Responsabilidad Fiscal, que surgió tras el acuerdo fiscal que firmó el Ejecutivo el año pasado.La ley establece que el presupuesto de la nación debe incluir todos los gastos del año y prevé sanciones como la interpelación del titular de Hacienda. No obstante, Ortiz explicó que aunque el presupuesto que el Ejecutivo presentó no incluye todos los ingresos, no incumple el compromiso fiscal “porque la ley se aprobó en noviembre y el presupuesto se aprobó en septiembre”.Agregó que los faltantes son temas puntuales como el financiamiento a las pensiones del IPSFA, y dijo que son partidas “que nunca se han incluido”.“El tema del IPSFA es muy específico, el IPSFA es un ente autónomo, entonces vamos a tener que resolver cómo garantizar que no haya un problema de falta de pago, pero ese es un tema concreto que tenemos que ver, igual que el tema de las pensiones”, sostuvo el vicepresidente.Otro de los temas cuestionados es la exclusión del escalafón de salud, un régimen que establece un aumento salarial del 8 % para los trabajadores del Ministerio de Salud, lo que implica un aumento de varios millones en el presupuesto de dicha cartera. Ortiz respondió que el Gobierno ha propuesto pagar el incremento solamente a los trabajadores que ganan menos de $1,500 mensuales, y que esa propuesta sí se ve reflejada en el presupuesto que se presentó.El funcionario manifestó que espera que el plan de gastos se apruebe este mes con el apoyo de todas las fuerzas políticas, aunque aclaró que la ley establece que la decisión requiere de mayoría simple; es decir que se puede aprobar sin llegar a un acuerdo con el partido ARENA. Agregó que siguen discutiendo con GANA y el PCN.En otro tema, Óscar Ortiz dijo que la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que está prevista para este mes es algo de rutina “para tener al día los datos de las cuentas nacionales”. Agregó que el Estado espera resolver en los próximos tres meses el problema de liquidez de corto plazo.