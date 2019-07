Ortiz asegura que el FMLN no tiene que ver con Alba Petróleos

El recién nombrado secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, aseguró que el partido que comienza a dirigir se desligará de la empresa Alba Petróleos dado que "los partidos no son para tener empresas".

Alba Petróleos ha sido ligada en los últimos meses con diversos casos que se encuentran en investigación, como uno que revelaba que José Luis Merino y "otros testaferros" colaboraron con los líderes venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro para lavar dinero al crear empresas falsas y realizar compras falsificadas de petróleo.

También existe una investigación de parte de la Fiscalía General de la República de un posible desvío de fondos de ALBA Petróleos a la campaña presidencial del FMLN.

"Nosotros como FMLN no tenemos nada con Alba Petróleos. Yo recibo el partido y si me preguntas por Alba Petróleos es una empresa que se dedica a los combustibles, y si ellos siguen funcionando o si cierran es tema de ellos. Los partidos no son para tener empresas dentro para hacer negocios. Eso que lo haga la gente", externó Ortiz en el programa de radio Pencho y Aída.

Alba Petróleos nació en 2006 como un convenio energético para suministrar gasolinas y diésel directamente desde Petróleos de Venezuela (PDVSA) a la sociedad mixta entre PDV Caribe y la Asociación Intermunicipal Energía para El Salvador (ENEPASA), conformada por alcaldías salvadoreñas que en su momento fueron gobernadas por el FMLN y la cual tuvo el título de Alba Petróleos de El Salvador S. A. de C. V. Su primer mes de funcionamiento tuvo un presupuesto de $6 millones.

Ortiz además señaló que en los próximos días se propondrán algunas reformas en el interior del partido, una implica que los diputados solo podrán ejercer en dos periodos sus cargos y ya no en tres, como se encuentra establecido de momento en los estatutos del partido.