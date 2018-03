Ortiz asegura que habrá más cambios en gabinete

Óscar Ortiz, vicepresidente de la república, corrigió ayer al aún secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, y aseguró que “es ilógico” pensar que ya no habrá más cambios de funcionarios en el Gabinete de Gobierno, pero, sin embargo, no respondió por qué no se han hecho cambios en Salud y Seguridad como lo han pedido diferentes sectores, incluso movimientos afines al mismo FMLN.

El jueves, el secretario Chicas aseguró: “Los cambios que se iban a hacer derivados de los efectos del 4 de marzo ya se han realizado”.

Se le consultó al vicepresidente Ortiz sobre ese planteamiento, y expuso: “Nadie puede decir que no va a haber un cambio más porque eso es ilógico, no es objetivo”.

Ortiz reiteró el mecanismo para efectuar las sustituciones de funcionarios que se han dado en el Gobierno, y agregó que por el momento con ello están trabajando. “Se creó un equipo conformado por el presidente para sugerir un importante mecanismo para hacer cambios a distinto nivel. Estos ya fueron anunciados por el presidente de la república y sobre esos cambios estamos trabajando”, expresó Ortiz.

El efemelenista, quien en vacaciones se quedará en calidad de presidente de la república de forma interina ante el viaje a Cuba del mandatario Salvador Sánchez Cerén, aseguró que los cambios dependen de cómo vayan evolucionado los planes en el Gobierno.

“Si hay que adecuar (cambiar funcionarios) en el futuro, en el corto y mediano plazo, a nivel de gobierno central, a nivel intermedio, es casi seguro que habrá un proceso similar como el que hemos desarrollado”, dijo Ortiz.

Como parte de los nuevos planes que implementan, Ortiz dijo que con la creación de la oficina de prensa que se habilitará en Casa Presidencial, se busca contar con un mecanismo más abierto con todos los medios de comunicación.

“Implica facilitar un espacio dentro de CAPRES para que los debidamente ya registrados puedan tener acceso en el transcurso del día, de la semana, de todas las actividades que desarrolla el Gobierno”, expresó el exaspirante de la candidatura presidencial.