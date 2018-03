Ortiz dice no competirá por la candidatura presidencial del FMLN

El vicepresidente de la república, Óscar Ortiz, anunció ayer que no participará en el proceso interno que desarrollará el FMLN para designar a su próximo candidato presidencial. El recién nombrado secretario técnico de la Presidencia aseguró que dedicará “todo su tiempo y esfuerzo” a ese cargo para que el actual Gobierno concluya su período en 2019 con los mejores resultados, tras la derrota electoral que sufrió su partido el pasado 4 de marzo.

“Se lo comunico al país y también a mi partido, he decidido no participar en las elecciones internas para la candidatura presidencial de 2019 (...) no podemos estar con un pie acá y con el otro allá, esta responsabilidad (la Secretaría Técnica) que me ha delegado el presidente está por encima de cualquier interés personal”, declaró al concluir un recorrido por el Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero.

El funcionario manifestó que debido al mensaje enviado por el electorado en las pasadas elecciones se mantendrá en el terreno junto a los ministros para mejorar la calidad de servicios que actualmente recibe la población. Indicó que en el corto plazo van a revisar el sistema de subsidios, en particular los de agua y energía para “mejorar la economía de las familias”.

Ortiz dedicó la última parte de su anuncio para enviar un mensaje al FMLN: “Estoy convencido de que el FMLN tiene que hacer profundos cambios, que tiene que actuar con inteligencia, con mucha apertura, con mucha humildad para construir la candidatura presidencial que va a representar a la izquierda y al FMLN en las próximas elecciones presidenciales”.