Ortiz dice no hay planes militares para La Unión

Ante la condición que ha puesto Japón a la cooperación que brinda a El Salvador, el vicepresidente de la república, Óscar Ortiz, le recordó al embajador nipón en el país, Kazuyoshi Higuchi, que el puerto de La Unión sí lo construyeron con fondos dados por su país pero en calidad de préstamo.

El funcionario del Gobierno de El Salvador (GOES), además, invitó a Japón a promover el país entre sus inversionistas.

"En relación con los comentarios del embajador de Japón, siempre hemos invitado a Japón a que invierta en el país y lo seguimos invitando a que invierta en el país. La construcción del puerto de La Unión, que fue hace años, es un préstamo y lo estamos pagando y lo vamos a seguir pagando", declaró Ortiz.

Lo anterior porque el embajador de Japón dijo que el puerto de La Unión se construyó con una visión de desarrollo y no para usarse militarmente.

"Bajo ningún punto de vista, ni tan siquiera en los intercambios, en las conversaciones, hay un tema de interés militar. Quiero negarlo rotundamente: El Salvador no está para esas cosas, El Salvador para lo que está es para generar condiciones de confianza y generar factores de oportunidad para inversionistas nacionales y extranjeros", dijo Ortiz.

Higuchi externó que su país está al pendiente de las decisiones que está tomando El Salvador a fin de que no viole valores como la democracia, libertad y gobernabilidad con las leyes. Al diplomático no le pareció coincidencia que el establecimiento de las relaciones con China Popular, el lanzamiento a licitación del puerto de La Unión y la presentación del proyecto de Zonas Especiales Económicas (ZEE) sucedieran casi de forma consecutiva.

Una opinión similar a la de Ortiz emitió el diputado del FMLN Santiago Flores. "Si bien es cierto que Japón contribuyó con un préstamo, el cual se está pagando, no tiene derecho de decir qué se va a hacer con el puerto", dijo el parlamentario.

Por su parte, el secretario general del FMLN y primer designado a la Presidencia, Medardo González, quien estuvo presente en Pekín cuando se firmó el inicio de las relaciones diplomáticas, defendió la decisión del Ejecutivo.

"Por ahí he escuchado yo que por qué no se dijo antes (sonríe)... Yo me estaba respondiendo yo mismo qué hubiera pasado si el presidente Salvador Sánchez Cerén le hubiera dicho a toda esta derecha y a toda esta gente ‘miren, qué dicen ustedes, yo quiero establecer relaciones diplomáticas con República Popular’. ¿Usted cree que lo hubieran dejado al presidente tomar esa decisión? Claro que no lo hubieran dejado. Qué bien que la Constitución de la República le da mandato", aseguró el máximo líder del FMLN.

Además, calificó como "una mentira, falsedad, invento y bajeza" las afirmaciones que hizo Taiwán sobre que el gobierno salvadoreño le pidió dinero para financiar la campaña electoral próxima y que por eso ellos habían decidido terminar las relaciones.

Por su parte, el presidente del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA), Sigfrido Reyes, calificó como "pasionales" los reclamos que han vertido diferentes funcionarios del Gobierno de Estados Unidos tras el inicio de las relaciones con China Popular.