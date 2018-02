Ortiz dice que el papel de Medardo no es cargar los dados a favor de ningún aspirante presidencial

El FMLN llegó a la conclusión de que “el mejor caballo” para vencer a ARENA en las elecciones presidenciales de 2019 es el extitular del Ministerio de Obras Públicas Gerson Martínez, según lo dijo ayer el secretario general del FMLN, Medardo González, en la entrevista de Canal 12.

“Que podrán haber otros candidatos, pues posiblemente se podrá inscribir tal como lo ha dicho Óscar Ortiz. Nosotros, de hecho, no vamos a, no podemos, la ley no nos impide a nosotros decirle a Óscar o decirle a otro (aspirante): ‘Mirá, no te vas a poder inscribir’”, sostuvo el dirigente.

Ante esto, el vicepresidente de la república dijo que es un error hablar de las elecciones presidenciales en este momento; sin embargo, se mostró sorprendido de las declaraciones de González y dijo que “su papel no es cargar los dados a favor de una u otra persona en el marco de unas elecciones internas; por el contrario, en este caso, el principal rol de un secretario general es garantizar un proceso democrático y transparente que asegure la legitimidad en los resultados y la mayor participación de la militancia”.

LA PRENSA GRÁFICA le preguntó a Ortiz si se inscribirá en el proceso, pese a que la dirigencia ya se decantó por el exministro de Obras Publicas. “En este momento cualquier declaración relacionada al tema de candidaturas presidenciales para 2019 es contraproducente al trabajo y al esfuerzo que están haciendo los territorios por obtener los mejores resultados municipales y legislativos”, indicó.

Dijo que, hoy por hoy, las energías deben concentrarse en el actual proceso electoral, según él, una opinión que es compartida por la población y por diferentes líderes sociales, políticos y religiosos.

El funcionario sostuvo que cualquier posición o actividad relativa a la precandidatura presidencial la dará a conocer posterior a las elecciones del domingo 4 de marzo.

¿Cómo garantizar que sea un proceso democrático cuando los dados ya están cargados?, se le cuestionó a Ortiz.

“Ya he manifestado mi disposición en participar en un proceso que contribuya al partido, a la izquierda y al país; sin embargo, te insisto que, antes del 4 de marzo, me reservo profundizar sobre este tema por respeto a la militancia y sobre todo a nuestros candidatos y candidatas”, reiteró el vicepresidente.