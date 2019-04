Ortiz quiere impulsar "un cambio real" que responda al presente y futuro del FMLN

El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, se inscribió este miércoles como candidato a secretario general del FMLN y dijo que pretende impulsar reformas profundas al interior del instituto político, en caso de llegar al máximo cargo en la dirigencia del mismo.

"Orgullosamente, me he hecho presente para oficializar mi candidatura para la secretaría general del FMLN para los próximos tres años. Tengo la boletita que dice que cumplo con todos los requisitos para la candidatura", aseguró el funcionario.

"Vamos a provocar al interior del FMLN un cambio real que responda sobre todo al presente y al futuro, poniendo en primer plano a la persona, a la comunidad, a los territorios y al país", agregó.

Ortiz acudió la mañana de este miércoles a la sede del FMLN para retirar la documentación de inscripción. Estuvo acompañado por la diputada Jackeline Rivera, quien llevará todo el proceso legal para garantizar la inscripción de Ortiz como candidato.

Luego de dejar el cargo de vicepresidente de la República, el próximo 1 de junio, Ortiz pretende ser electo como secretario general en los comicios internos del partido.

Las elecciones internas del FMLN se adelantaron para el próximo 16 de junio, tras la derrota sufrida en las elecciones presidenciales del pasado 3 de febrero. En ellas, el partido de izquierda fue relegado a tercera fuerza política, por debajo de GANA y ARENA.

Ortiz sostuvo que la nueva dirección del partido debe "hacer cambios a todo nivel" para que la gente vuelva a creer en un proyecto abierto e inclusivo con sus bases.

"La gente siempre tiene la razón y por eso son importantes reformas que no pueden aplazarse. Necesitamos un padrón abierto. Los cargos a largo plazo ya no más y por eso hablo de cargos de tres años y no de cinco", detalló el vicepresidente.

A través de su cuenta de Twitter, Ortiz también expuso sus principales objetivos en caso de ser electo como secretario general del FMLN, en sustitución de Medardo González.

Aseguró que el partido necesita impulsar una reforma profunda en sus estatutos, transitar a una izquierda más incluyente y abierta, avanzar a un enfoque "partido-movimiento" y actualizar la agenda estratégica del FMLN.

También apuntó que el partido necesita renovar permanentemente el pensamiento y acción de izquierda y mejorar e innovar la comunicación y formas de conexión.

Ortiz fue el segundo aspirante en inscribirse como candidato a secretario general del FMLN. El martes, el actual ministro de Gobernación, Arístides Valencia, acudió a la sede del partido para confirmar su participación en los comicios internos.

Valencia aseguró que su objetivo principal es dirigir al FMLN hacia "su carácter revolucionario".