Ortiz reclama apertura del padrón electoral del FMLN

Un error está cometiendo la dirigencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) al decidir que el padrón de afiliados no se abrirá de cara a la elección interna del próximo 16 de junio, según la opinión del vicepresidente de la república y miembro de la Comisión Política del partido, Óscar Ortiz.

El funcionario declaró que con la decisión se está haciendo lo contrario de abrir el partido. Consideró que la intención de esto es que los resultados favorezcan a los candidatos impulsados por la dirigencia.

"Hemos recibido una noticia que yo lamento que haya sido así, la negativa de la actual dirección del partido de no abrir el padrón; no es posible que en una condición de estas hayan decidido cerrar el padrón, si lo que necesitamos es abrir el partido, no cerrar el partido. Yo creo que detrás de esto hay una intención, una intención de tratar de comprimir el padrón para que se ajuste a los resultados que ellos quieren. Yo creo que eso no lo debe permitir la militancia", declaró Ortiz.

El lunes la Comisión Especial Electoral (CEE) anunció que la elección de autoridades nacionales, departamentales y municipales está programada para el 16 de junio.

De igual forma, informó que el 15 de abril se abrirá el plazo para que los interesados presenten sus atestados y que sean inscritos como candidatos.

Cuando se hizo el anuncio, la comisión informó que la elaboración del padrón, por estatutos, está en manos de "las directivas departamentales y municipales junto con la Secretaría Nacional de Organización, el cual será entregado a la Comisión Electoral la primer semana de abril".

Al respecto, Ortiz adelantó que esas instancias, si no abren el padrón, tampoco pueden actualizarlo porque esto podría representar una violación a los derechos del afiliado.

"El padrón no se puede actualizar, si no lo van a abrir, que es un gran error, que lo dejen como está; si ya el padrón está chiquito y además sería ilegal y políticamente incorrecto que personas en lo nacional, en lo departamental y en lo municipal estén sacando de manera discrecional personas que no les parecen que los pueden apoyar sus candidaturas", dijo Ortiz.

Desde que se conocieron los resultados negativos que tuvo el FMLN en la elección presidencial, la voz del vicepresidente ya resonó pidiendo condiciones óptimas para las internas.

En ese sentido, criticó que siga siendo Silvia Cartagena la encargada de la CEE, instancia del partido que coordina las internas. "Me parece que debió ser gente más independiente", apuntó Ortiz.