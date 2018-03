Ortiz se disculpa y promete no más retrasos en pago de FODES

Lee también

Con la experiencia de haber sido alcalde durante 14 años, el ahora vicepresidente de la república, Óscar Ortiz, pidió una disculpa pública a los 262 gobiernos municipales por el retraso en el pago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES).“Disculpa a los alcaldes y a los gobiernos municipales. Realmente esta situación coyuntural que hemos tenido que se nos ha presentado no debió haber golpeado y además porque yo he sido alcalde 14 años y sé lo que significa la transferencia del FODES”, exclamó el vicepresidente en la entrevista “Frente a frente”.Unos $29.1 millones tiene que transferir el Gobierno cada mes a todos los municipios del país. Sin embargo, desde el segundo semestre del año pasado los jefes municipales han estado denunciando los retrasos en el pago.En los últimos meses de 2016 la problemática se agudizó, pues los concejos municipales manifestaron estar ya utilizando los recursos de reserva, haber paralizado proyectos, haber incumplido con el pago de servicios básicos; en algunos municipios incluso hubo problemas en la recolección de basura y algunos empleados hasta dejaron sus puestos por la falta de salarios.En diciembre, el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, dijo que iban a saldar los últimos tres meses del FODES en diciembre y con dinero de los bonos por $550 millones que se aprobaron en el congreso.Ese mismo mes, en la Asamblea Legislativa se aprobó un dictamen en el que se autorizaba a los alcaldes a utilizar el 25 % del FODES en el pago de salarios y aguinaldos. Esta aprobación se hizo, pero los fondos no habían llegado todavía.En contradicción al presidente, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, declaró que los alcaldes pedían lo que no les correspondía. Aseguró que el pago de diciembre lo iban a recibir en enero, el 16.Ni el presidente ni el ministro cumplieron su palabra. El pago de diciembre no lo recibieron ni el mismo mes ni el 16 de enero, lo recibieron hasta el 7 de febrero, es decir, hace dos días.Para el vicepresidente, la falta de pago es solo una situación coyuntural y aseguró que trabajarán para que no se repita.“Ya está confirmado (que se pagó diciembre), pero efectivamente tenemos que trabajar para que eso no vuelva a suceder y yo creo que eso es importante, porque los gobiernos locales son la democracia básica de nuestro Estado y es donde se genera no solo más participación sino es el día a día de los ciudadanos. Un gobierno local que apuesta por el desarrollo, por el empleo, por el desarrollo social, por el desarrollo humano está contribuyendo al desarrollo integral del país y efectivamente la preocupación de ellos (alcaldes) es correcta”, manifestó el vicepresidente en el programa matutino.