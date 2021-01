Osamentas sí son de repartidor a domicilio

La Fiscalía General del la República confirmó ayer que las osamentas encontradas en la urbanización Nuevo Lourdes pertenecen al joven Diego Miguel Sibrián, un joven de 22 años que se dedicaba a repartir comida rápida a domicilio en una motocicleta y quien que estaba desaparecido desde finales de noviembre del año pasado.

Las autoridades encontraron el cadáver el pasado viernes y luego de las pesquisas se comprobó que en el lugar estaba su carné de identificación como empleado de un restaurante de comida china y una chumpa de uniforme con el logo de la empresa de comida rápida.

La última vez que su esposa supo de él fue el viernes 27 de noviembre, cuando él le envió una nota de voz por medio de la aplicación de mensajería WhatsApp, a las 6 de la tarde.

Por medio de chat, le dijo que se dirigía a la casa de un amigo en Lourdes, Colón, La Libertad. Tenía pocos meses de conocerlo, pero Sibrián le iba a hacer el favor de prestarle dinero.

El joven apenas tenía 12 días de haberse convertido en padre de familia.

"Supuestamente si llegó a encontrarse con el amigo, porque el otro muchacho está desaparecido también supuestamente y desde ese momento no saben de él tampoco. Lo más raro es que entraron a la residencia, pero no salieron, porque mi suegro lo fue a buscar y el DUI de él estaba en la caseta de Nuevo Lourdes poniente, lo que quiere decir que él ya no salió de ahí", detalló la joven, que ahora es viuda, en aquel momento.

En el lugar del hallazgo, las autoridades también encontraron semienterrado el cuerpo de otra persona que aún no han identificado, pero se sospecha que podría tratarse del amigo de Sibrián, sobre quien se ha dicho se llama Wilmer Vladimir.

"Esta es una de las razones por las que creamos la Unidad Especializada de @desaparecidosFGR. Lo menos que podemos hacer es persistir para llevar paz a sus familiares. Falta mucho por hacer y cambiar", escribió el fiscal general de la república, Raúl Melara, en su cuenta de Twitter, tras compartir un tuit de la cuenta oficial institucional en el que se informaba sobre las diligencias de investigación forense en la escena donde fue encontrada la fosa clandestina donde aparecieron los restos del joven Diego Miguel Sibrián.