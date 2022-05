Óscar Ortiz: "Irrespetan toda norma legal, jurídica y derechos humanos, por eso no acompañamos el régimen de excepción"

El secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, en representación de la Comisión Política del FMLN, brindó su postura sobre temas de coyuntura entre los cuales se hizo referencia a las políticas instauradas por el Gobierno de Nayib Bukele.



Ortiz aclaró que el partido FMLN no apoya la iniciativa del régimen de excepción debido a las constantes violaciones a la constitución salvadoreña y a los derechos humanos de las familias de los capturados. "No existe un sistema de pesos y contrapesos. Se levantan a la gente solo porque sí. Por algo existe la Constitución, pero no se está actuando de forma transparente, no se están respetando los debidos procesos. Se llevan de encuentro toda la norma legal, jurídica y los derechos humanos, por eso no acompañamos el régimen de excepción. No es porque estemos en contra de combatir a los criminales", mencionó el secretario general.

Además, Ortiz calificó de "farsa" el Plan Control Territorial (PCT) y de "alteradas" las cifras brindadas por el Gobierno. "Los datos son alterados, cuando le conviene bajan y cuando le conviene sube. Tenemos silencio total, como si se hubiera caído el internet o las comunicaciones del país", dijo en referencia a respuesta del Gobierno ante investigaciones periodísticas.



De igual forma, la Comisión Política del FMLN hizo énfasis en cuatro puntos claves de coyuntura para el país. En primer lugar, se pronunciaron sobre las políticas de seguridad del país las cuales calificaron de "electoreras y populistas" y aclararon que no acompanarán la iniciativa del PCT. En esa misma línea, el FMLN insistirá en quitar el IVA de los productos de la canasta básica, propondrá la mejora de los insumos agrícolas e incentivará el subisidio en la gasolina hasta que el precio no supere los cuatro dólares, detalló.

"Tenemos una situación economica salvaje, que golpea a las familias directamente, eso nunca había pasado desde los Acuerdos de Paz. Nunca había sido El Salvador el país con mayor riesgo en America Latina. Han sacado a miles de trabajadores de los paquetes agrícolas y además los están dando tarde. Va a ser las más baja producción agrícola en 20 años", finalizó Ortiz.