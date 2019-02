Óscar Ortiz: "No estoy vetado dentro del FMLN"

El vicepresidente de la república, Óscar Ortiz, aseguró que no está vetado para ocupar un cargo en la nueva dirigencia del FMLN luego del llamado a adelantar elecciones internas que hizo la comisión política del partido de izquierda la semana pasada tras ubicarse en la tercera posición de preferencias durante las elecciones presidenciales.

"En el caso personal, a pesar de lo que dijo un grupo de la comisión política, este servidor no tiene ningún tipo de limitación para tomar una decisión en qué nivel de participación me gustaría estar. Vamos a reflexionarlo y (a) analizar cuál puede ser nuestra contribución en este proceso interno y en su debido momento daremos una posición. Yo no estoy vetado", expresó Ortiz durante una rueda de prensa.

Sobre un posible interés de ser el nuevo secretario general del FMLN, Ortiz dijo que "todas las posibilidades están abiertas. Vamos a reflexionarlo, vamos a consultar, a platicar con muchos compañeros, que ya lo estamos haciendo, para ver cuál es la mejor posición que podemos tomar en términos personales para contribuir a mejorar el nivel de correlación y desafíos que se presentan".

El funcionario de Gobierno además manifestó que la nueva cúpula podría estar definida en mayo y que en marzo podría abrirse el padrón para que los militantes que quieran participar en las elecciones internas puedan inscribirse.

"Espero que el proceso se desarrolle y culmine en el menor tiempo posible. Estamos hablando (de) que mayo es un buen mes", dijo.

Ortiz también dio algunos elementos que debe tener la nueva dirigencia al decir que debe ser "un liderazgo fresco, ordenado, dinámico, que esté compuesto por un buen segmento de jóvenes, de mujeres y, sobre todo, que pueda conectar e identificarse con los nuevos momentos y retos que tiene la izquierda y el partido".