Óscar Ortiz justifica el cargo de su esposa en ISNA

El exvicepresidente de la república Óscar Ortiz justificó el cargo de directora ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) que desempeñó su esposa, Elda Tobar de Ortiz, durante la pasada administración del presidente Salvador Sánchez Cerén.

Según el hoy candidato a la secretaría general del FMLN, Tobar de Ortiz ocupó dicha dirección después de una invitación que le hizo Sánchez Cerén para ser la directora ejecutiva del ISNA, plaza por contrato de $3,550, mientras descartó los señalamientos de que tuviera familiares como empleados públicos.

"Yo no tengo ni hijos ni hermanos en el gobierno. Yo no he contratado a nadie. (El caso de esposa) es otra cosa. Ese es un tema que el presidente la invitó para un cargo que tiene que ver con una junta directiva. Ese es otro rollo. Pero si alguien me dice que yo he contratado a un pariente, que me lo presente", expresó Ortiz, quien no aceptó ni negó los señalamientos de nepotismo que realizó el presidente Nayib Bukele hacia algunos miembros de la dirigencia del FMLN, entre ellos Sánchez Cerén, Sigfrido Reyes, Nidia Díaz, Carlos Canjura, Norma Guevara y Hugo Martínez. No se ha mencionado, de momento, a Ortiz.

"En cada gobierno hay momentos, tiempos y criterios. Lo que creo es que necesitamos establecer siempre que independientemente los criterios de análisis y de valoración que existan siempre hay que poner al centro los derechos y respetar los debidos procesos, los derechos de las personas", externó Ortiz.

Los cambios

El vicepresidente también mencionó que los cambios en algunos cargos de dependencias de Estado son normales, al punto que señaló que los mismos funcionarios saben que con cada cambio de periodo deben dejar los puestos.

"Siempre he dicho que existen tantos funcionarios de confianza en cada uno de los gobiernos, tantos funcionarios que fueron puestos en distintos cargos, ellos saben que cuando se termina un ciclo de cinco años se tienen que ir. Que sean familiares es relativo", señaló.