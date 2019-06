Óscar Ortiz se proclama secretario general del FMLN

Óscar Ortiz, exvicepresidente de la república, se declaró anoche ganador de las elecciones internas del FMLN, un triunfo que, según él, lo convierte en el nuevo secretario general del partido de izquierda . "Los datos preliminares reflejan que hemos ganado contundentemente en la gran mayoría de los territorios", tuiteó Ortiz a las 7:58 de la noche desde su cuenta oficial.

A las 10:15, Ortiz brindó una conferencia en un hotel de San Salvador donde reiteró lo dicho más temprano. Sin embargo, Silvia Cartagena, integrante de la Comisión Especial Electoral, salió al paso de las declaraciones del exvicepresidente.

"Lo anunciado por el candidato Óscar Ortiz no se corresponde a lo escrutado por el momento, por lo tanto queremos desmentir las declaraciones que ha hecho", afirmó Cartagena en una conferencia de prensa. Hasta las 10:49 de la noche se había escrutado el 67 % de las actas y "la diferencia es muy limitada". Cartagena aseveró que la diferencia entre Ortiz y Arístides Valencia, otro de los candidatos, era "demasiado limitada".

El partido de izquierda eligió ayer a sus nuevos dirigentes nacionales, departamentales y municipales en unos comicios internos cuya fecha fue adelantada luego de los resultados obtenidos en la elección presidencial del 3 de febrero.

Además del cargo de secretario general, los militantes del FMLN también eligieron a un secretario general adjunto, 14 secretarios departamentales y 262 secretarios municipales, así como directivas nacional, municipales y departamentales.

Personalidades. Durante la jornada electoral del FMLN asistieron varios de sus dirigentes más reconocidos, como Karina Sosa, Nidia Díaz, Norma Guevara, e incluso el expresidente Salvador Sánchez Cerén.

Ortiz ha expresado en reiteradas ocasiones que es momento de que el partido dé paso a personas más jóvenes, a una modernización en la comunicación y que sus bases sean realmente incorporadas en la toma de decisiones.

Además, ha hablado de que a su partido se le han planteado algunos desafíos de parte del electorado los cuales, dijo, deben ser asumidos con responsabilidad y conscientes de que de no cumplirse pueden convertirse en un daño irreversible.

Ortiz prometió en la campaña interna que buscaría aumentar el padrón de afiliados. Prometió que para finales de este año van a pasar de tener cerca de 39,000 empadronados a 100,000, y sostiene que buscará que los nuevos militantes sean menores de 40 años. "Estas elecciones van a marcar una pauta para unificar y fortalecer a un FMLN que estará más conectado con las familias, comunidades y las bases.

Será un FMLN mucho más abierto y más inclusivo. Será un partido que volverá a reconquistar el trabajo con los jóvenes y las mujeres. Y sobre todo, un FMLN que le dará prioridad al desarrollo territorial", aseguró ayer el exvicepresidente.

El FMLN desarrolló una jornada electoral en la que no se reportaron mayores incidentes durante el proceso. Los militantes recibieron siete papeletas en las cuales podían ejercer su voto.

Junto a Óscar Ortiz compitieron por la Secretaría General el exministro de Gobernación Arístides Valencia, el activista Vladímir Rodríguez y la exintegrante de la Comisión Política María Cledis Molina, quien aspiraba a ser la primera mujer en ocupar ese cargo dentro del partido. La secretaría estaba en manos de Medardo González.

Ortiz mencionó que al inicio de las elecciones hubo una serie de irregularidades en el proceso ya que en algunos centros de votación de Morazán y Chalatenango ya había papeletas de votación marcadas antes de iniciar la jornada.

"Lo mejor que le puede pasar al FMLN es que sus procesos sean abiertos, limpios y transparentes, para que la gente pueda votar en libertad y con razonamiento. De nada sirve que un candidato gane una elección interna si lo hace a base de ‘triquiñuelas’, manipulaciones o presiones".

Por su parte, Cledis Medina se mostró inconforme porque Ortiz no hizo fila para ejercer su voto. "Yo sí estoy haciendo fila, igual que todos los militantes de este partido. Hemos terminado una experiencia inédita porque es la primera vez que una mujer decide inscribirse como candidata a secretaria general del FMLN".

"Yo he denunciado que hubo muchas campañas de difamación en mi contra. Parece que no fuéramos compañeros de partido. También lamento mucho que no me invitaran a debatir con los otros dos candidatos (Ortiz y Valencia)", agregó Medina.