Óscar Ortiz, secretario general del FMLN: "Vamos a dar la batalla. Las dictaduras no son el futuro"

Como parte de la “resistencia” y con intenciones de que “la democracia prevalezca”. Así se autodefine el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), tras las detenciones de exfuncionarios de su partido, ayer. “Aunque sabemos que no va a ser fácil, como Frente tenemos que volver a ser parte de esta resistencia porque la democracia prevalezca. Vamos a luchar en esa dirección”, dijo el secretario del partido, Oscar Ortiz.

Entre la tarde y la noche del jueves, la Policía Nacional Civil capturó a Violeta Menjívar, Erlinda Handal, Calixto Mejía, Hugo Flores y Carlos Cáceres, todos ellos fueron funcionarios durante el primer gobierno que tuvo el FMLN y del que fue presidente Mauricio Funes.

Las detenciones de esos funcionarios han sido catalogadas por el partido como ilegales y consideran que son parte de una persecución política contra los opositores.

“En El Salvador, lo que se ha consolidado y está en marcha es un contexto de persecución política contra todos los opositores, contra todos aquello que se distancia con razón, argumento y suficiente sustentación de este Gobierno, no solo con todos los opositores, sino principalmente con nuestro partido: el FMLN. No se vale”, sostuvo el secretario del partido. "Nosotros como FMLN vamos a dar la batalla, son tiempos difíciles, pedimos comprensión a la población, pero además reflexión... Las dictaduras no son el futuro", agregó Ortiz.

Aparte de los capturados, autoridades informaron que hay difusión roja para Salvador Sánchez Cerén, Gerson Martínez, Lina Pohl y Berlarmino López, por supuestos delitos cometidos durante sus funciones en el período presidencial 2009-2014.