Óscar Picardo a Bukele: "Le prometo que ésta es la última carta que le escribo. Veo que le cuesta mucho aprender"

El académico y autor del plan "Cerco Epidemiológico Inteligente", aplicado en San José Villanueva dedicó una tercera carta al presidente salvadoreño Nayib Bukele, donde critica la actitud y medidas del mandatario.

“Le prometo que ésta es la última carta que le escribo. Veo que le cuesta mucho aprender; pero no sólo eso, también comete los mismos errores de manera recurrente”, cita Picardo en las primeras líneas de su carta “respetuosa” al presidente de la república.

El académico de la UFG hizo mención sobre los datos difundidos por la Universidad de El Salvador (UES) sobre los contagios de covid-19 a nivel nacional. En dicha publicación se reflejaba que la tasa de contagiados del Municipio de San José Villanueva es de las más altas con un dato de 11.9 (por mil habitantes).

“Déjeme explicarle, que éste cuadro que publicó la UES se basa en sus datos oficiales, datos, que como Usted sabe no son reales, confiables y válidos.Todos los días, sus destacados profesionales estadísticos –o de marketing político- adjudican de 4 a 6 contagios en el Municipio de San José Villanueva; ¿de dónde se sacan estos datos…?; le informo que en el Municipio sólo aplicaron 500 pruebas del 14 al 20 de julio, y sólo se obtuvieron 51 contagiados; pero no me crea a mí, vea y escuche el video del Jefe de la Unidad de Salud del Municipio”, respondió Picardo.

Por otra parte dijo que su plan, "Cerco Epidemiológico Inteligente" no tiene ningún vínculo con algún partido político. "A ver repita conmigo: La estrategia ´Cerco Epidemiológico Inteligente es de la Universidad Francisco Gavidia, no es de ningún partido político y menos de ARENA y no hay contratos de por medio´; prueba de ello es que mañana comenzamos a trabajar en San Miguel con el Alcalde Miguel Pereira. Ya sé lo que va a decir en su propio tweet: ´No es de ARENA, pero es la estrategia de los mismos de siempre´. Y se volverá a equivocar".

Además, aseguró que el plan de reapertura económica en 7 pasos presentado por Bukele es una plagió de medidas presentadas en el proyecto "Cerco Epidemiológico Inteligente", creado por Picardo en conjunto con la Universidad Francisco Gavidia. “Su plan de reapertura económica de 7 pasos se basa en la misma estrategia que aplicamos en San José Villanueva: Mapa interactivo de riesgos y entrega de kit domiciliares; ¿no lee o no se da cuenta?”, exhortó el académico.

Para finalizar el escrito, Picardo brindó algunos consejo al presidente salvadoreño, respecto a la actitud y decisiones de Bukele.

“ Los errores son oportunidades de aprendizaje, pero cuando uno se cree infalible y además asume que todos están equivocados menos yo, corre un riesgo fatal de deshumanización. Se está quedando muy sólo, lo que le rodea es efímero y político. Aprenda a reconocer sus errores y evite insultar o descalificar cuando no esté de acuerdo con una postura. Acérquese más a la ciencia; y cuando tenga tiempo vea todos los videos de su estimado y respetado Padre “Aclarando Conceptos”, indicó Picardo.

Óscar Picardo responde a las faltas de respeto de Bukele