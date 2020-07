Osiel perdió su pierna al ser arrollado por ambulancia

Osiel Alcides Sáenz, de 25 años, es un joven trabajador y ejemplo de superación. Vive con su mamá, esposa e hija, de un año de edad, en una zona boscosa del caserío El Bajillo, en el cantón Soledad, municipio de Meanguera, Morazán.

La vida de Osiel cambió en el 2017 cuando se conducía en su motocicleta hacia el caserío El Mozote en donde laboraba como ayudante auxiliar de albañilería. Afirma, que su moto fue impactadaen la parte de atrás por una ambulancia de FOSALUD, por lo que cayó al suelo.

"Yo iba manejando la moto y llevaba a un compañero de trabajo, cuando el vehículo de FOSALUD nos arrolló y nos caímos. En ese momento me quise levantar, pero el pie lo sentía chiquito, y no pude, me llevaron a la Unidad de Salud de Perquín. El accidente ocurrió a las 6 de la mañana", contó el joven.

Agregó que debido a la gravedad de la lesión fue referido al hospital nacional de San Francisco Gotera, Morazán, de donde fue trasladado hacia el Hospital Nacional San Juan de Dios, de San Miguel.

"En el hospital de San Miguel me vinieron a atender hasta las 11 de la noche, ahí ya no sentía mi pierna. El doctor me dijo que si me hubieran atendido rápido, yo no hubiera perdido la pierna, pero ni modo, Dios sabe cómo nos lleva", expresó Osiel.

El joven recuerda que un agente de la Unidad de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC), le dijo que no le podían ayudar para que el Ministerio de Salud lo indemnizara, ya que su licencia de conducir aún estaba en trámite.

Desde ese día, su vida sufrió un cambio radical, ya que tuvo que abandonar sus estudios y dejar de trabajar, mientras se recuperaba de las dos operaciones a las que fue sometido.

"Primero me cortaron el pie, pero luego me hicieron una segunda operación y me cortaron otra parte de la pierna. No ha sido fácil porque ya tengo una bebé y a mi esposa, y también trabajo para ayudar a mi mamá", dijo Osiel.

El deseo de sacar adelante a su familia hace que Osiel trabaje en un taller de fabricación de estructuras metálicas, de lunes a viernes; mientras que el sábado estudia noveno grado en el Centro Escolar de Osicala.

Por el momento, Osiel solo tiene un par de muletas, en las cuales se apoyar para poder caminar y desplazarse hacia su trabajo, sin embargo, solicitó a personas altruistas que le ayuden ya sea a obtener una prótesis, una cuatrimoto o víveres para alimentar a su familia.

"No pido mucho, con lo que me puedan ayudar es bienvenido. Si hay alguien que sienta el deseo de apoyarme, me puede llamar al número 72029774, estaré muy agradecido", manifestó el joven.