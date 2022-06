Osvaldo Mártir, el joven músico nacional que casi pierde la vida pero que mantiene la esperanza de volver a los escenarios

El 13 de diciembre del año pasado todo cambió para Osvaldo Mártir, un cantante salvadoreño que ha trabajado con grupos como La Máquina, La República, Orquesta Millenium, Latin Cumbia y con Julissa Ventura, entre otros.



Acompañado de un amigo, Osvaldo viajaba a bordo del automóvil de su amigo rumbo a su casa en el cantón La Esperanza, de Olocuilta, departamento de La Paz, cuando sufrieron un accidente de tránsito. Tras el percance casi pierde la vida, luego de estrellarse con la parte trasera de una rastra varada por desperfectos mecánicos en el tramo entre San Luis Talpa y Olocuilta.

Foto: LPG J. Carbajal

Osvaldo recuerda que despertó siete días después en una camilla del hospital Rosales, en San Salvador venciendo los pronósticos, ya que su madre María Teresa dice que los médicos no le daban esperanza de vida y querían desconectarlo del respirador artificial.

"Llevo dos operaciones y el próximo 22 de junio tengo cita en el hospital para ver la tercera operación, en la que me van a hacer un injerto de hueso en la encía y en el paladar, en el cielo de la boca, como le decimos", explicó. Dentro del proceso le han introducido 18 clavos en el rostro y con terapias ha logrado hablar de nuevo.

Osvaldo comenzó a enamorarse de la música y a querer ser artista desde los 8 años, según cuenta él y también su mamá. "Yo quería salir en la televisión y en los periódicos, por eso desde pequeño me propuse ser artista, y lo logré, hasta que pasó el accidente", agregó el joven, quien tiene cuatro hermanos más.

A sus 27 años de vida, Osvaldo aún no se ha casado ni tiene hijos, ya que gran parte de su vida la ha dedicado a cantar y escribir letras de canciones tales como "Muévete" y "Enamórate de Mí", ambas de su autoría e interpretación.

Actualmente distribuye su tiempo entre escribir letras de nuevas canciones, hacer bolsas de tela para vender y también está enseñando a los niños de su comunidad a tocar la batería.

Foto: LPG J. Carbajal

Unos 11 niños de varias edades llegan por las tardes a su casa y él les enseña el a-b-c de este instrumento musical de forma gratuita. "No me cuesta nada enseñarles, tengo la batería y a la vez me sirve como terapia, al igual que hacer las bolsas de tela, que también las vendo y me sirven para la economía de la familia", declaró.



Cuando estuvo en coma, amigos artistas organizaron un teletón para ayudarle de forma económica. Ese dinero, más lo que reúne de la venta de bolsos de tela y la venta de algunas canciones le han ayudado a sobrevivir y a sobrellevar gastos en su casa, de medicina y otros como pago de transporte para viajar a las consultas y terapias.

Foto: LPG J. Carbajal

Pero no baja la guardia ni pierde la esperanza de verse un día, de nuevo, arriba de un escenario. Poco a poco han empezado a contactarlo algunos artistas que lo conocen para que les ayude a hacer arreglos musicales en los estudios.

Foto: LPG J. Carbajal

En tanto, Osvaldo seguirá enseñando música a los niños de su cantón, fabricando bolsos con una vieja máquina de coser que guardaba una tía en su casa, escribiendo letras de nuevas canciones y soñando con volver a los escenarios.