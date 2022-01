Otorgan medidas sustitutivas a la detención al exministro Ramírez Landaverde

El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador sustituyó la prisión provisional para el exministro de Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde y para el exinspector general de Centros Penales Ramón Fernando Roque. Ambos cuentan ahora con medidas sustitutivas a la detención.

La resolución fue conocida por la jueza de instrucción en una audiencia especial de revisión de medidas para los imputados a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) ha acusado de actos arbitrarios y a Ramírez Landaverde también por el delito de peculado, en calidad de cómplice necesario.

Las medidas son que no deben cambiar de domicilio, no salir del país, pagar una fianza de $10,000 y no deben acercarse a personas que pueden estar vinculadas a la investigación del caso.



El fiscal a cargo explicó que no están de acuerdo la sustitución de la prisión para los imputados. “No se está de acuerdo en el hecho que la jueza no tomara a bien que por la calidad que tenían los imputados en su momento y por encontrarse trabajando en una institución pública encargada de la investigación de un delito, estos pueden llegar a interferir con los actos de investigación”.

Mientras que Pedro Cruz, abogado de los acusados, sostuvo que como defensa está satisfecho. “Se ha dado un paso importante, sabemos que puede haber apelaciones y demás, pero creo la argumentación que nosotros tenemos y lo que se ha resuelto en el juzgado es suficientemente sólido jurídicamente como para que vaya a ser cambiado”.

Añadió que la tesis de la defensa fue que no existe peligro de fuga, pues aún cuando la orden de captura ya estaba ordenada ellos se presentaron voluntariamente más de una vez para enfrentar el proceso. Asimismo, que se ha establecido no hay indicio alguno de que puedan obstruir la investigación y existen los arraigos suficientes.

Otro de los aspectos que mencionó Cruz es que los indicios con que cuenta la investigación son insuficientes. Los dos imputados están acusados de desviar fondos de las tiendas penitenciarias hacia la Asociación Yo Cambio (Asocambio) durante sus funciones.

Ramírez Landaverde se presentó, de forma voluntaria, al juzgado el 6 de diciembre pasado luego que fuera recibida la notificación de la Cámara Tercero de lo Penal, quien resolvió la detención en contra del exfuncionario y 20 personas más.

En esa ocasión, explicó que se sometería a todos los procesos que ordenen los tribunales, para colaborar con las autoridades. "Este es un caso eminentemente político. Confiamos que en que no hemos hecho nada malo y vamos a dar pelea", explicó el exfuncionario.