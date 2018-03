Otra protesta contra ANDA por mal servicio

Un grupo de habitantes de al menos 11 comunidades de la zona baja de la ciudad de San Vicente volvieron a protestar ayer frente a la oficina de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) de la localidad, y no dejaron entrar al personal a trabajar.

La razón: la falta de agua desde hace seis meses en sus hogares y el incumplimiento de la autónoma de un acuerdo firmado la semana pasada relacionado con la misma problemática.

El pasado 13 de marzo estas personas realizaron las mismas acciones para presionar a las autoridades de la ANDA a darles el servicio de agua. En esa ocasión el supervisor de la autónoma en San Vicente, Óscar Menjívar, se comprometió a resolver el problema desde ese mismo día; sin embargo, según los afectados, el agua cayó solo esa tarde en algunos sectores, por lo que ayer nuevamente se presentaron a exigir el restablecimiento del suministro domiciliar.

“Se burlan de nosotros, nos engañan, nos dicen que vamos a tener agua y solo una tarde cayó en algunas partes. En ocho días ya no nos dieron ni una gota y tampoco han mandado pipas”, manifestó Eduardo Cortez, líder de las comunidades.

Los vecinos también se quejaron por el cobro indebido por un servicio que no reciben, ya que afirman que los recibos les llegan puntualmente y hasta con multa.

“Siempre hemos pagado los recibos aunque no tengamos agua, pero desde hace dos meses decidimos no hacerlo porque los recibos llegan de $8 y hasta $16 por un servicio que no nos dan. Es una estafa”, agregó Cortez.

Ayer a media mañana, una persona que se identificó como representante de la dirección de la autónoma se presentó a San Vicente y se reunió con dos miembros de la comunidad para llegar a un nuevo acuerdo que permitiera el ingreso de los empleados a la oficina.

Según los habitantes, la funcionaria de la ANDA les explicó que la falta de agua en sus comunidades y en muchas zonas del municipio vicentino se debe al colapso de dos pozos y a la poca producción de agua, ya que actualmente solo un pozo está trabajando.

Agregó que se comprometió a darles agua a las diferentes colonias durante 24 horas cada ocho días y a enviar tres pipas a las comunidades que se encuentren sin el líquido; además, dijo que se buscará resolver los cobros indebidos, ya que la cuota que ellos deben cancelar es de $2.29. Los vecinos expresaron que esperan que la ANDA cumpla los compromisos adquiridos; de lo contrario, volverán a protestar.