Otro intento para rescatar el excine

El Ministerio de Gobernación quiere rescatar las instalaciones del excine Centenario, ubicado a un costado de la Alcaldía de Usulután, para convertirlo en un espacio cultural al servicio de la población. Una de las primeras acciones encaminadas a lograr ese propósito es una jornada de limpieza.El excine Centenario es una de las estructuras más emblemáticas de la ciudad usuluteca, ya que hace muchos años funcionaba adecuadamente y era una opción de entretenimiento para los ciudadanos.Incluso hubo intentos de rescatarlo de parte de la municipalidad durante la administración anterior, de Francisco Meardi, pero aunque se realizó una serie de actividades, volvió al estado de abandono.“Los trabajos consistirán en la limpieza del lugar, mejorar la infraestructura, la recuperación del sistema eléctrico y el sistema hidráulico, de tal modo que podamos tener un ambiente sano para que comencemos con las organizaciones sociales a realizar eventos. Esperamos en dos o tres meses hacer los trabajos, pero si es menos tiempo, mejor”, informó Tania Molina, vocera del Ministerio de Gobernación.Para ejecutar los trabajos de limpieza se contará con la colaboración de reos en fase de confianza, elementos de la Fuerza Armada, empleados de Gobernación y miembros de organizaciones juveniles.Luego de realizar la limpieza y las reparaciones, el espacio sería utilizado para capacitaciones y actividades culturales en beneficio de las comunidades. También para procesos de formación y capacitación en el ámbito del desarrollo territorial y desde el tema de las artes, así como la gestión de los recursos naturales, según Molina.“La otra línea de acción es la agenda cultural. Promoveremos a los talentos locales y nacionales para demostrarles a los jóvenes que se les puede apoyar con base en el arte”, añadió la vocera de Gobernación.Hace más de un año este ministerio hizo una limpieza del excine; sin embargo, Molina señaló que en ese momento no contaban con los recursos económicos necesarios para continuar con el rescate, por lo que priorizaron otros de los 17 excines del país.“En su momento se hizo una priorización ante los pocos recursos que se tenían, y se distribuyeron según las prioridades, y es hasta ahora que tenemos capacidad de comenzar a asumir una inversión del excine Centenario”, indicó la funcionaria.Al consultarle a algunos ciudadanos sobre el anuncio del rescate de la antigua sala de proyecciones, se mostraron cautos sobre confiar en que se realizarán las obras de mejoramiento.“Hasta no ver, no creer, ya que han anunciado remodelaciones y otras cosas y nada. Hasta la alcaldía ha mentido en eso”, dijo Fausto Argueta, ciudadano usuluteco.Mientras que Martina Larios expresó: “Quisiera que pasaran películas para tener diversión, pero no lo veo probable. Pero bueno, que hagan algo y lo hagan bueno”.