“Otros candidatos no saben ni a qué llegan. Sé lo que tengo que hacer”

Arturo Araujo, candidato de ARENA, busca, por segunda ocasión consecutiva, ganar la silla edilicia de Zacatecoluca, La Paz. Actualmente es miembro del concejo municipal plural viroleño, lo que, asegura, es una de sus principales fortalezas al conocer de primera mano el trabajo en la comuna.

¿Cuáles son sus principales apuestas?

Se trabajará con cinco ejes; el primero es hacer de Zacatecoluca un municipio incluyente y más humano; el segundo, un municipio sustentable y ordenado; el tercero, seguro, municipio competitivo; el cuarto, eficiente; y el quinto, transparente.

¿Cuáles serían los proyectos claves para el eje municipio incluyente y más humano?

Conlleva el compromiso de servirle a una población permanentemente informada, que participe en el ejercicio de sus derechos y obligaciones en beneficio de su familia. Implica atender las necesidades, resolver los problemas de la población viroleña. Esto contribuirá a operar guarderías en los mercados, comedores municipales para personas indigentes, clínicas comunales y otros servicios sociales gratuitos.

¿Qué proyectos considera que no se han ejecutado y que son necesarios en el municipio?

Son muchas cosas. Se habla del centro histórico, pero lo único que se hizo fue mover a las personas a los mercados. Los parques los reconstruyó prácticamente una financiera. Lo que yo pienso para darle un nuevo rostro a nuestro Zacatecoluca es hacer un bulevar. El FMLN solo piensa en cárceles; por ejemplo, donde está la granja penitenciaria yo había pensado en una maquila para dar trabajo a los jóvenes que salen de bachillerato. En mi gobierno se les va a dar facilidad a los inversionistas y a las empresas para que vengan a invertir.

¿Cuáles cree que son sus fortalezas con respecto a los otros candidatos?

No saben ni a qué llegan. Yo ya sé lo que tengo que hacer desde el primer día porque estoy adentro de la alcaldía. Lo único es que ser concejal plural no es fácil, porque se está prácticamente de espectador. Conozco las entrañas de la alcaldía, cómo están y cómo salir, esa es la ventaja, pero es obvio que a nosotros los plurales nos necesitan solo cuando quieren préstamos. Nunca he dado un voto para préstamo.