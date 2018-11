Otros mensajes que comprometen al exfiscal

El 12 de noviembre de 2015, Nayib Bukele apeló a la amistad con Luis Martínez para conocer detalles del caso “Troll Center”.

Bukele: “Mi estimado. Me impresionó el despliegue de fuerza contra el supuesto ‘troll center’ que me quieren involucrar algunos medios. Entiendo que somos amigos y esperaría que no fuera algo que viniera de arriba tratando de buscar algo contra este servidor. Parecería extraño tanto despliegue de recursos de la fiscalía para atrapar un supuesto delito de ‘uso de distintivos comerciales’”.

Martínez: “Hola. Qué paso”.

Bukele: “Lo del allanamiento a una agencia digital de las que ayudaron a hacer el programa Sivar”.



Martínez: “Hoy fue. Sí yo sé”.

Bukele: “El allanamiento no fue por eso, sino porque supuestamente usaron distintivos de La Prensa Gráfica en otra cosa. El punto es que tendenciosamente algunos medios los están vinculando a nosotros, y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y ya como opinión eminentemente personal, me parece exagerado para un delito de uso de distintivos comerciales. Hay gente que me está diciendo que es más contra nosotros la cosa”.

El empresario Enrique Rais mantenía conversaciones permanentes con el exfiscal, según el vaciado de teléfonos. Rais: “Jefe, tal parece que tras una reunión del COENA se definió que sea Luis Martínez el fiscal general. Me dice Álvaro que es de buena fuente, pero tenemos que seguir trabajando”. Martínez: “Esto hasta que se levanta mano”. Rais: “Lo del criterio, si lo sabemos utilizar, es lo mejor”.

Martínez: “Clarooooooo desmascara todo”. Rais: “Me acaba de llamar GG y Ramiro. Están reunidos con Norma G. Ya pasó la reunión Frente-Arena y saliste superbien. Mañana siguen con los de CNJ. Esperamos que primero Dios mañana te reelijen”.

Martínez: “Primero Dios”.

Rais: “Acaban de terminar con Frente. Han decidido esperar que se enfríen las cosas. Eso no es bueno, necesitaremos publicidad de la bestia. No habrá elección pronto”. Martínez: “Qué jodida. Ese juego es complicado”. Rais: “¿Dónde estás? Tendré reunión con Ramiro más tarde. Esté muy pendiente, hay que presionar duro, durísimo, yo sé cómo”. El expresidente Mauricio Funes también habló en privado con el ex fiscal general Martínez, el 2 de febrero de 2015. Funes: “Buenos días, amigo fiscal. Espero que haya visto la entrevista en TVX que le comenté el viernes pasado. Es porque me referí al tema del ROS y la investigación contra Flores. Mi actitud fue de total respeto al profesionalismo e independencia de la Fiscalía. Como se lo aclaré la ultima vez que nos vimos, una vez establezco una relación de amistad, no acostumbro a traicionar. A usted lo considero mi amigo y por tanto no encontrará en esa relación ni dolo y mucho menos mala fe. Que pase feliz día y recuerde que estamos para las 6 en Cumbres”. Martínez: “Confirmado, presidente”. Funes: “Ahí lo espero entonces”.

Martínez: “¡A la carga!” Funes: “Fiscal, cree que podemos vernos a las 5 en Cumbres. Un amigo en común, el presidente Saca, quisiera también echarse los tragos y compartir con nosotros, pero me pidió que a las 7 tiene qué hacer”. Martínez: “Ok listo”.

Funes: “A las 5:30, amigo fiscal”.