PAES no podrá ser la misma por razones obvias; será un prueba con otras características: ministra de Educación

El Ministerio de Educación todavía no tiene claro cómo y cuándo realizará la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES), que estaba programada para finales de octubre.

Lo que sí está claro, dijo la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, durante la entrevista televisiva Frente a Frente, la mañana de este martes (26.05.20) es que no se puede hacer la prueba tal y como se conoce.

“Todavía no hay una decisión al respecto, pero la PAES como se ha realizado siempre no se puede hacer por razones obvias; tendrá que ser una prueba diferente”, dijo la ministra, al tiempo que explicó que, para ello, se tomará en cuenta la forma en que los alumnos están recibiendo los contenidos actualmente.

De igual forma, dijo, tendrá que haber un periodo de recuperación para que los estudiantes puedan nivelar algunos conocimientos, pero no hay claridad por el momento de cuándo podría ser ese periodo de recuperación.

Hananía dijo que están trabajando en buscar alternativas a la PAES tal como se conoce, para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, dadas las circunstancias de la emergencia. Tienen que ser, dijo, una prueba con otras características. Aunque anteriormente la ministra había hablado de la posibilidad de no aplicar la prueba, este martes dejó entrever que eso ya no es una opción. “Si no evaluamos, si no hacemos ningún tipo de evaluaciones estaríamos negando el esfuerzo que hemos hecho”, dijo.

Más de 79 estudiantes de último año de bachillerato se sometieron en 2019 a la PAES.

“Algunos docentes todavía no han entendido que tienen que priorizar contenidos”

En otros tema, la ministra insistió que la sobrecarga académica entre los estudiantes de instituciones privadas sigue siendo una de las denuncias más frecuentes.

“Algunos docentes todavía no han entendido que tienen que priorizar contenidos... Creen que tienen que trasladar el 100% del contenido”, dijo, al insistir que sigue habiendo sobrecarga de tareas.

Dijo que ya tienen detectados los colegios que están incurriendo en este problema y están tomando medidas. Estas instituciones, dijo, “simplemente están lanzando la carga a los alumnos, sin darse cuenta de que esta es una presión adicional para toda la familia... Aumenta la tensión y nos damos cuenta de que la violencia intrafamiliar ha aumentado; tenemos que velar por el bienestar psicoemocional del niño”. “Les hago un llamado (a esas instituciones) a que tengamos sensatez y equilibrio”, agregó.

La ministra también abordó el tema de la reducción de cuotas escolares. Padres de familia y estudiantes universitarios consultan con frecuencia al MINED sobre esta posibilidad, apelando a las dificultades de la emergencia sanitaria, dijo. Sin embargo, aclaró que no es potestad del Ministerio decir a los centros educativos que hagan reducción en sus cuotas, sino de la Asamblea mediante decreto legislativo.

Hananía explicó que hay discusiones actualmente en este sentido, pero es un tema delicado porque hay que valorar qué porcentaje de la cuota se reduciría, si se haría de manera uniforme entre todas las instituciones y quién asumiría el porcentaje del pago exonerado a los padres de familia y estudiantes universitarios.

La ministra considera que no debería aplicarse esta medida de manera igualitaria a todas las instituciones, porque no todas tienen las mismas finanzas. “Si hacemos eso, muchos colegios pequeños van a tener que cerrar y serían muchos estudiantes finalmente los afectados”, dijo.