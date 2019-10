PAES... La prueba no superada se realiza este miércoles y jueves

"Si los estudiantes salen mal, es porque el sistema educativo falla. Esta tiene que ser una línea base para hacer una valoración del Sistema". La frase es del viceministro educación, Ricardo Cardona, cuando anunció que 79,934 alumnos se someterían a la PAES este año, una prueba que ha sido la piedra en el zapato del Ministerio de Educación, desde que se aplicó la primera vez en 1997.

La percepción de Cardona no es única, la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media ha dado año con año la sensación de reprobación o de "pasar raspado", como se maneja este término en el argot estudiantil.

En 22 años de aplicación solo en tres ha llegado al 6, en 1997 (6.15), el primer año que se desarrolló; en 1998 (6.39), el segundo de evaluación y en 2008 (6.16), la décimo segunda de las pruebas; de allí en adelante todo ha sido 4 y 5; en el concepto educativo esto sería entre el Necesita Mejorar y el Bueno que marcan en los certificados.

Para Joaquín Samayoa, el Director de Investigación y Desarrollo Educativo de la Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo, so se le ha apostado a la calidad de la educación, "entonces no hay que esperar que haya mejoras en la PAES".

Cardona dice que no hay cambios en la prueba que se desarrolla hoy por la mañana y el jueves en 344 sedes en todo el país, contrario a ello se mantiene, de allí que un año más no se esperen mayores resultados. El viceministro dijo que ya "todo estaba montado" por lo que no se podía hacer mucho.

Paz Zetino, el Secretario general de Bases Magisteriales, coincide con Samayoa en que la evolución de la educación ha sido mínima en este sentido el rendimiento de la PAES no puede ser mejor: "la medición en los últimos años ha sido la misma, ni para atrás ni para adelante"; para él la situación pasa por la aplicación de un sistema de evaluación que no es el mejor.

La idea del nuevo Ministerio de Educación es casi un "borrón y cuenta nueva", pero para ello necesita una revisión exhaustiva de la prueba, donde participe un equipo multidisciplinario que determiné lo que se debe hacer. Es necesario que los estudiantes aprendan de manera "efectiva y pertinente", la revisión no solo implica el número de ítems, selección de temas, cambiar sistema de preguntas u otras cosas, "se necesita una evaluación global", dice Cardona.

Samayoa ve la oportunidad de que se retome la idea original con que fue creada la PAES, y en este sentido hay que "desarrollar un banco de ítems; en cada pregunta se estudia su índice de dificultad, su validez, su confiabilidad, todos los criterios que existen".

Contrario a ello se han distorsionado algunos criterios "y para líos de males el Gobierno anterior le metió cosas que son absurdas, que cualquier especialista en evaluación, medición de psicología y educación sabe que la prueba de opción múltiple estandarizada, no es un instrumento válido para evaluar, por ejemplo, objetivos educativos como la motivación, la formación del carácter, cosas que se evalúan de otro modo".

De hecho la evaluación de hoy comprende además de Matemáticas y Estudios Sociales, un cuestionario de Módulo de Innovación. Según el documento oficial del Ministerio de Educación sobre la estructura de LA PAES se incluye un cuestionario de habilidades socioemocionales, que se constituye en un "insumo para promover el fomento de valores para un desarrollo integral".

El documento explica con detalle las competencias de matemática, sociales, ciencias y lenguaje, pero no ahonda de manera precisa en el área socioemocional.

"La PAES, ahora, no sé lo que es, pero un instrumento confiable no es; se lo puedo asegurar", asegura Samayoa.

Paz Zetino es todavía más radical, para el docente y líder de Bases Magisteriales, la prueba debería de desaparecer. Él es de la opinión de que no mide ni la calidad del sistema de educación ni la capacidad de los estudiantes, por tanto lo que se debe hacer es fortalecer "el sistema de evaluación que se aplica en los centros escolares".

"Es un indicador a medias, no es un indicador absoluto", dice.

Crítica incluso el sentido comercial que la PAES alcanzó. De hecho hay universidades que dan cursos de preparación para la prueba cobrados y los colegios privados utilizan el promedio para dar a entender que son los mejores por el resultado obtenido.

"La PAES se convirtió en una mercadería y algunos la utilizan para ganar prestigio académico", explica. Bajo este contexto es que asegura debe ser eliminada. "Fue diseñada para medir los avances y retrocesos del sistema educativo y no para evaluar a los estudiantes y que esto sea requisito para ingresar a la universidad", asegura Zetino, para agregar que incluso la utilizan como requisito para algunos trabajos.

El promedio global de la prueba es de 5.30, eso le alcanza para los 22 años de evaluación que se han realizado. Reprobado o raspado, hay coincidencia en que es el sistema el que falla, la responsabilidad queda entonces en el Ministerio y Cardona toma el guante: "Hay que hacer los ajustes necesarios".