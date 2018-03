PARLACEN dice que secretario de Comunicaciones de CAPRES no ha cobrado como diputado

Lee también

El Parlamento Centroamericano (PARLACEN) emitió una constancia, según la cual, el diputado por El Salvador, Eugenio Chicas, no ha cobrado salario.Chicas, secretario de Comunicaciones de Casa Presidencial, fue acreditado como diputado del PARLACEN desde octubre pasado, sin embargo, afirma haber pedido permiso al foro regional para continuar sus funciones junto al presidente Salvador Sánchez Cerén.La duda si cobraba en el GOES y en el PARLACEN al mismo tiempo surgió tras la divulgación de una foto de la curul de Chicas en el PARLACEN donde se mostraba su nombre."Eugenio Chicas Martínez no ha devengado ningún emolumento desde octubre 2016 hasta febrero de 2017", certifició el PARLACEN.