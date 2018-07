PCN completará fórmula presidencial de Carlos Calleja

El candidato presidencial de ARENA, Carlos Calleja, junto al diputado pecenista Mario Ponce, confirmó que aún se sigue “trabajando sobre la mesa” para encontrar un acuerdo de coalición entre ARENA, PCN y PDC de cara a las elecciones del 3 de febrero y que de ser confirmado sería el partido azul el que tendría el derecho de elegir al candidato a la vicepresidencia.

“Si se logra conformar la coalición, el PCN tendrá el honor de poder elegir entre sus bases la fórmula presidencial”, manifestó el empresario Calleja, quien volvió a dejar abierta la posibilidad de que sea una mujer su acompañante en la elección, algo que había adelantado en abril pasado, en una entrevista brindada a LA PRENSA GRÁFICA.

“Podría ser una mujer”, reiteró ayer Calleja tras su visita a la Asamblea Legislativa donde acompañó la solicitud de una reforma al artículo 69 de la Constitución de la República relacionada con el derecho al agua.

“Acordémonos que el 53 % de la población son mujeres y quiero formar un gobierno representativo, abierto; entonces, definitivamente estoy abierto a la figura de una mujer para la Vicepresidencia de la República”, externó en aquella entrevista con LA PRENSA GRÁFICA el empresario.

ARENA aprobó, por medio de una asamblea extraordinaria, el pasado 24 de junio, el poder conformar coaliciones con otros institutos políticos afines que estén legalmente inscritos y durante las elecciones municipales de 2018 tuvo una candidatura conjunta con el PCN.

La excanciller Argueta

Por su parte, Ponce aseguró, en este sentido, que una carta que tiene su beneplácito es la excanciller de la república Marisol Argueta de Barillas, aunque aclaró que se trata de una opción personal que no ha sido discutida por el partido.

“No la hemos entrevistado, solo escuchamos cuáles son sus planteamientos. Yo solo quiero expresar que Marisol Argueta es una mujer brillante. Creo que si los que estuvieron en la reunión no quedaron apantallados de cómo maneja los temas de política nacional y exterior es porque realmente no conocen. Tiene talante, tiene capacidad y las credenciales, pero repito que para mí, para Mario Ponce, sigue siendo un buen prospecto, pero no es la posición del partido”, manifestó el diputado, que recordó que serán los afiliados al partido los que determinarán al candidato en una elección interna.

El pecenista también manifestó que existen otros precandidatos dentro de la lista de la estructura del partido, aunque prefiere, de momento, no especificarlos debido a los problemas surgidos con algunos nombres que ya se mencionaron de manera pública, como el del empresario Manuel Salaverría.

“Tenemos candidatos a la vicepresidencia, pero no los vamos a soltar todavía. Cometimos el error de manifestar los dos primeros precandidatos que teníamos. De ellos ya uno ahuecó, que es Manuel Salaverría, así que no vamos a cometer el error de anunciar nombres sin ser consensuado en el partido”.