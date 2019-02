PCN no tendrá revanchismo y apoyará al nuevo gobierno de Bukele

Diputados del Partido de Concertación Nacional (PCN) aseguraron que trabajarán de la mano con el nuevo gobierno cuando consideren que va en beneficio de la población.

Sin embargo, dijeron que no se trata de que harán una alianza con GANA, sino de que buscarán consensos y acuerdos.

"Hay que revisar cuál es la agenda y en qué podemos apoyar, en aquello que obviamente no tenga los suficientes elementos con los cuales no nos convenza, por supuesto nosotros vamos a dar la opinión en su momento, pero no venir y decir que va a haber revanchismo o que hagamos alianzas porque alianzas en los congresos no hay, hay en un proyecto en particular como el que acaba de pasar y terminó", declaró el diputado pecenista Mario Ponce.

Su compañero de fracción, Francisco Merino, aseguró que a la fecha no se han reunido con dirigentes de GANA ni con miembros de la fórmula presidencial ganadora.

Merino dijo que como partido van a evaluar el papel que tuvieron dentro de la Alianza por un Nuevo País.

En ese sentido, hizo una primera valoración y expresó: "Al PCN le tocó un poco el papel de pito de avión, el pito no le sirve a los aviones y otros partidos eran retrovisor... en el terreno hubo realmente muchas dificultades para poder operativizar".

De acuerdo con los resultados del escrutinio preliminar, la coalición Alianza por un Nuevo País logró 831,726 votos.

Del total, las marcas que obtuvo la bandera del PCN fueron 21,508 votos. Ponce dijo que la mayor cantidad de votos los lograron bajo las banderas de su partido, bajo la de ARENA y las que se marcaron por la coalición, es decir, las cuatro banderas juntas.